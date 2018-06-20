III Международная конференция «Города и люди» посвящена вопросам коммуникации и цифровизации

22-23 июня в столице республики пройдет Международная конференция «Города и люди». Мероприятие станет платформой для дискуссий и обмена мнениями по вопросам устойчивости городских систем, реализации новых походов в развитии экономики городов, городской среды и формирования здорового климата для эффективного взаимодействия между всеми участниками городского процесса.

Конференция будет работать по четырем сессиям:

— Городская среда – пространство общения;

— Городские сообщества: новая культура коммуникаций, будущее экономики города в эпоху цифровизации;

— Массмедиа: информационные технологии и социальный институт.

В работе Конференции примут участие представители 12 стран, органы государственной власти и общественные организации.

Участники обсудят, как повысить безопасность, организовать доступную среду для всех категорий горожан и повысить комфорт жителей. Лучшие предложения и нестандартные подходы к решению городских проблем будут использованы для повышения качества жизни жителей Якутска.

Партнерами конференции выступают ООН Хабитат, Международная организация городов побратимов, Всемирная организация Устойчивых городов, Международная ассамблея столиц и крупных городов (МАГ), Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки».