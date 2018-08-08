III городской фестиваль художественной резьбы по дереву «Лесная сказка-2018» ждет участников

Дата проведения конкурса: 23 – 26 августа 2018 год.

Место проведения: МАУ «Центр управления общественными пространствами» ГО «город Якутск».

Организаторы: Городской округ «город Якутск», Управление культуры и духовного развития ОА г.Якутска и МАУ «Центр управления общественными пространствами» ГО «город Якутск».

Цели проведения:

• Развитие традиций, поддержка творческой активности мастеров, реализация новых форм народного искусства, популяризация современных жанров резьбы по дереву, повышение профессионального уровня мастеров, выявление и поддержка талантливых мастеров;

• Благоустройство мест отдыха горожан, развитие малых парковых скульптурных форм;

• Организация семейного отдыха, формирование эстетических вкусов населения, подрастающего поколения.

Тема конкурса: оригинальная скамейка (на свободную тему)

Участники конкурса: мастера прикладного искусства, художники, скульпторы, студенты и преподаватели ВУЗов, колледжей, училищ.

Условия конкурса: Каждая скульптура должна быть изготовлена отдельным художником. Для работы будет предоставлено бревно длиной 1.80 м — 2.00 м, диаметром от 40 см до 60 см.

Бензо — электропилы, орудие труда, защитную одежду, маску и защитные очки участники фестиваля обеспечивают самостоятельно.

Места для работы и брёвна распределяются по жребию между участниками в начале фестиваля. До начала работы художники принимают от организаторов место производства работ.

Законченные произведения (скульптуры) являются собственностью Парка культуры и отдыха, и будут размещены в Центре управления общественными пространствами.

Организаторы оставляют за собой право видео- и фотосъёмки во время фестиваля, а также использования этих материалов для размещения в Интернет, печатных и электронных изданиях.

Каждый участник фестиваля должен заполнить анкету-заявку.

Награждение участников: Призеры в каждой номинации определяются путем суммирования оценок всех членов жюри. Призерами становятся участники, набравшие наибольшую сумму баллов.

Участники фестиваля, занявшие I, II, III места получают денежные призы.

I место – премия в размере 80 тысяч рублей и диплом;

II место – премия в размере 60 тысяч рублей и диплом;

III место – премия в размере 40 тысяч рублей и диплом;

По итогам оценки работ жюри, участникам, не получившим премии в призовых местах, выплачивается стипендия в размере 15 тысяч рублей.

Особые условия: Состав участников не более 15 человек. В пределах установленного количества премий Жюри имеет право присуждать не все премии.

В случае грубого нарушения общественного порядка либо нанесения ущерба имуществу Организатора команда лишается права на стипендию, компенсирует нанесенный ущерб.

Употребление алкоголя на рабочей площадке запрещается.

Запрещается использование в работе «домашних заготовок» — узлов и деталей, выполненных до фестиваля и вне фестивальной площадки.

В случае, если жюри признает работу команды не оконченной, либо вынуждено поставить крайне низкие оценки по трем и более из перечисленных выше параметров, Организатор вправе отказать команде в выплате стипендии.

Жюри: Состав жюри фестиваля формируется из числа профессиональных художников и скульпторов, представителей Союза художников России и Якутии, состав жюри утверждается оргкомитетом фестиваля.

Критерии оценки работ:

ü полнота и выразительность открытия темы;

ü техника и мастерство обработки материала;

ü степень законченности композиции;

ü рациональное использование материала;

ü визуальное и эстетическое воздействие на зрителя;

Участники предоставляют: копию паспорта участника, СНИЛС (копия), ИНН (копия), заявку, эскизный вариант с указанием названия композиции.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 августа 2018 года, по ул. пр. Ленина 15, каб. 103, конт. тел. 8(4112)408-052, электр. адрес: cultura521@mail.ru