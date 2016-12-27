15 декабря во Дворце спорта «50 лет Победы» прошла вторая спортивная выставка-ярмарка «Будь в форме». Насыщенная программа мероприятия началась с самого утра — министр спорта республики Георгий Балакшин провел утреннюю зарядку для всех желающих.comments powered by HyperComments
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФотофактЯкутянка с камусами
ВидеоМой убийца… мумия
Архив новостей
Спорт
II спортивная выставка-ярмарка «Будь в форме»
ТОП НОВОСТИ
Видео
ЭксклюзивЕгор Борисов сказал, кого он поддержит на выборах мэра Якутска
ФотофактИл Дархан сделал ребрендинг
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ