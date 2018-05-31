Их имена узнают все. Скай Файтер и Форлан одерживают первые победы

Месяц май для якутского скакового сообщества традиционно проходит под поговоркой «Коня узнаешь в бою, а друга – в беде». Сезон 2018 года начался с демонстрации возможностей новых скакунов, привезенных из других регионов.

9 мая свои первые победы на якутской земле одержали мегинский Скай Файтер и амгинский Форлан, а 26 мая экзамен приняли мегинские Блэк Джет, Анриетта Барс и хангаласский Джафар. И многие фанаты после этих стартов уходили с ипподрома в предвкушении скачек на приз Главы РС(Я): действующий чемпион – чурапчинец Мэйн Кониг (Мой Король) получил достойных соперников. Но обо всем по порядку.

Необходимость перемен

В тренотделение Василия Игнатьева в подмогу к ранее скакавшим Салто, Рашен Джою и Грозному Тору прибыл Скай Файтер (Дpoccельмайеp-Миккocуки Миcc). На данный момент из ранних в новом сезоне скакал только Салто, и в этой связи мегинские болельщики большие надежды возлагают на Небесного рыцаря (перевод Sky Fighter).

Этот пятилетний жеребец является участником двух скачек 1-й группы – Большого Всероссийского приза Дерби 2016 года и Кубка шахтеров России (Кубок Н.Н. Насибова) 2017 года, где в обеих становился девятым. На этих двух скачках на дистанции 2400 метров он показал время 2.36,7 сек. и 2.38,8 сек. соответственно. Отметим, что на Дерби Скай Файтер опередил амгинца Форлана на 1,5 корпуса. Всего на его счету 14 стартов, при трех победах и шести призовых местах.

Первый старт на якутской земле Небесный рыцарь принял на дистанции 1400 метров, где из семи скакунов только Альтер и Турбо Дансер принимали участие в призе Главы РС(Я). В то же время скоротечность дистанции предполагала острую и равную борьбу, которую, однако, Скай Файтер практически не заметил. Скакун сразу выдвинулся вперед и уверенно завершил скачку, несмотря на потуги Ориентира и Эксвайра.

Интересно, что на Большом Всероссийском призе Дерби и Кубке шахтеров России Скай Файтер в компании таких сильнейших скакунов России, как Даки, Конард Лорд, Мартин Найт Барс и другие, неизменно с первых метров занимал лидирующую позицию, которую выдерживал до отметки 1500 метров. Далее его обходили соперники, и к последнему повороту он входил, видя перед собой группу скакунов. Сможет ли Скай Файтер на новой родине удержать лидерство на 2400 метров, узнаем 12 июня. Но одно точно можно сказать сегодня – Небесный рыцарь способен взлететь на самые высокие места.

Фора от Форлана

К нам приезжали Акинфеев, Жирков, Березуцкий и даже Бекхэм, вот пожаловал Форлан. При этой фразе в преддверии ЧМ-2018 для многих в глазах сразу предстают зеленый газон футбольного стадиона. Для конников же это клички скаковых лошадей, оставивших свой самобытный след на якутской земле. Теперь же очередь за пятилетним Форланом (Кёрлин-Гуарда), купленным амгинцами в тренотделение Анатолия Баишева.

Он очень похож на своего отца, знаменитого Кёрлина, проведшего выдающуюся скаковую карьеру. Та же рыжая масть, похожая проточина на голове и белые носки на задних конечностях. Как сложится карьера в Якутии, покажет время, а на российских полях Форлан провел пять стартов в 1-й группе, в которых преуспел в одном – на Большом Краснодарском призе Дерби-2016. Тогда он показал резвость 2.42,1 сек., став вторым верхом на Алексее Сторчеусе. Лучшее его время на 2400 метров равняется 2.37,0 сек., показанным на Большом Всероссийском призе Дерби 2016 года (11 место). Всего у него 13 стартов, при двух победах и пяти призовых местах.

Последний старт Форлана на российских ипподромах датирован 23 сентября 2017 года, когда он на призе в честь Дня кубанской семьи стал вторым на дистанции 2000 метров с показателем 2.11,6 сек. И так сложилось, что на якутской земле его первый старт получился также на 2000 метров в компании обладателя Кубка Лээги-2017 Корибиан Боя. И поначалу мы увидели, как Форлан далеко отстает от своего главного конкурента, отрыв которого при выходе на противоположную прямую составил аж 12 корпусов. Однако примерно с отметки 1200 метров Форлан раскачался и включил полную мощь, по пути как стоячих обогнав Соджаза и Санта Люсию. На последнем повороте настигнут был Корибиан Бой. В итоге фора от Форлана в 12 корпусов вылилась в плюс 7-8 корпусов для него. Резвость составила 2.16,5 сек.

Даст ли фору своим соперникам Форлан 12 июня на отборочных стартах приза Главы РС(Я) – вот первый вопрос, который приходит в голову многим фанатам. Но еще важнее второй вопрос: сумеет ли Форлан на тягучей дорожке Ус Хатына догнать конкурентов на последних метрах? Ответы мы получим совсем скоро.