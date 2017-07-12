«Игры Манчаары» прошли без ЧП благодаря якутским спасателям

В этом уверены сами спасатели, которые во время крупных республиканских мероприятий — Ысыаха Олонхо в г. Вилюйске, Ысыаха молодежи в г. Мирном, а также ХХ Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» в с. Верхневилюйске работали в режиме усиленного патрулирования.

Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, спасатели осуществляли непрерывный мониторинг водных объектов, проводили разъяснительно-профилактическую работу среди населения, участников и гостей спартакиады о правилах поведения на воде, соблюдения мер безопасности и напоминали им, что нельзя оставлять детей без присмотра взрослых.

«В результате проведенной профилактической работы на территории проведения республиканских мероприятий происшествий не допущено», — рассказал Василий Тарский, первый заместитель начальника Оперативной группы ГКУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)».

г. Вилюйск — г. Мирный — с. Верхневилюйск.