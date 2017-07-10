Игры Манчаары: итоги розыгрыша призов «Стерх»

Итоги розыгрыша призов АО РСК «Стерх» среди застрахованных лиц в рамках Акции, посвященной XX Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары»
Дата проведения розыгрыша 08.07.2017 г., с.Верхневилюйск
(Лицензия СЛ, СИ №3983 выд. ЦБ РФ 22.09.2015 г.)
8 июля в рамках культурной программы ХХ Спартакиады «Игры Манчаары» в с.Верхневилюйск на стадионе «Үс хоһуун» состоялся торжественный розыгрыш призов от страховой компании «Стерх» с супер-призом — Автомобиль «Land Сruiser Prado» 2017 г.в. Всего на розыгрыш было выставлено 112 призов. В розыгрыше приняло участие 49 059 купонов, что равнозначно количеству застрахованных лиц, принявших участие в Акции компании в период с 01 июля 2016 года по 7 июля 2017 года. Розыгрыш проводился путем выемки в случайном порядке из лототрона отрывных пронумерованных корешков купонов. Обладателем приза признается держатель второй части купона – застрахованное лицо. Результаты розыгрыша представлены в следующей таблице:
|№
|Номер выигравшего купона
|Наименование приза
|1.
|000248
|Велосипед Regulmoto
|2.
|000507
|Мойка Karcher K-4 Fuil Control
|3.
|000564
|Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm
|4.
|001527
|Велосипед Болотоход
|5.
|001593
|Телескоп SYNTA Protostar
|6.
|002094
|Смартфон Samsung Galaxy S8+
|7.
|002126
|Пылесос с пылесборником Bosch ProPower
|8.
|002469
|Наушники полноразмерные Sennheiser
|9.
|002845
|Умные часы Samsung Gear S3
|10.
|003295
|Наушники накладные Sony (Black)
|11.
|004450
|Планшет Apple iPad mini
|12.
|004568
|Пила дисковая Rebir
|13.
|004799
|Apple Iphone 7, 128 Gb
|14.
|005014
|LED-телевизор Samsung
|15.
|005182
|Пылесос с пылесборником Bosch ProPower
|16.
|005866
|Имитатор голосов (манок) HunterHelp PRO-3 (полный набор в кейсе)
|17.
|006033
|Робот-пылесос iRobotRoomba 616
|18.
|006134
|Холодильник LG
|19.
|006516
|Стиральная машина Узкая Midea
|20.
|006960
|Наушники полноразмерные Sennheiser
|21.
|007784
|Игровая приставка PlayStation 4 Pro, 1 Tb
|22.
|008031
|Пылесос с пылесборником Bosch ProPower
|23.
|008978
|Утюг Braun
|24.
|009825
|Блендер Kambrook
|25.
|010170
|Утюг Tefal Ultimate Anticalc
|26.
|010544
|Пневматическая винтовка МП-512
|27.
|010589
|Музыкальный центр Mini Samsung
|28.
|010820
|Фитнесс-браслет
|29.
|011492
|Моноблок Acer
|30.
|011782
|Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm
|31.
|011889
|Швейная машина Brother Artwork
|32.
|011954
|Засидка (скрадок) камуфлированная
|33.
|012095
|Наушники накладные Sony (White)
|34.
|012559
|Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm
|35.
|012580
|Блендер Kambrook
|36.
|012608
|Имитатор голосов (манок) HunterHelp PRO-3 (полный набор в кейсе)
|37.
|012625
|Наушники накладные Sony (White)
|38.
|013753
|Фотоаппарат цифровой зеркальный Canon
|39.
|013864
|Моноблок Lenovo
|40.
|014053
|Фитнесс-браслет
|41.
|015050
|Автопроигрыватель Pioneer
|42.
|015608
|Фен Babyliss Le Pro Light Volume
|43.
|016868
|Пуско-зарядное устройство BOLTPOWER
|44.
|016885
|Apple Iphone 7, 32 Gb
|45.
|017763
|Колонки компьютерные 2,1 MICROLAB BLACK
|46.
|019117
|Игровая приставка PlayStation 4 Slim 500 Гб
|47.
|019774
|Автопроигрыватель Pioneer
|48.
|020489
|Резиновая лодка
|49.
|020805
|Игровая приставка Xbox ONE
|50.
|023262
|Беспроводная акустика JBL Pulse 2 Black
|51.
|023286
|Сертификат магазина «Охотник» на ружье МП-155 Русич
|52.
|023328
|Робот-пылесос iRobotRoomba 616
|53.
|023505
|Планшет Apple iPad Pro
|54.
|024453
|Музыкальная минисистема Sony с Bluetooth
|55.
|025204
|Колонки компьютерные MICROLAB
|56.
|025263
|Набор инструментов Sata 120 предметов
|57.
|025587
|Смартфон Samsung Galaxy S8+
|58.
|025986
|Сертификат магазина «Охотник» на ружье Fabarm XLR-5
|59.
|026996
|Телефон DECT Gigaset
|60.
|027515
|LED-телевизор Samsung
|61.
|027771
|Пневматическая винтовка Hatsan
|62.
|027807
|Фитнесс-браслет
|63.
|029136
|Колонки компьютерные 2,1 MICROLAB BLACK
|64.
|030368
|Колонки компьютерные MICROLAB
|65.
|030893
|Блендер Kambrook
|66.
|030902
|Фитнесс-браслет
|67.
|031374
|Телескоп SYNTA Protostar
|68.
|032281
|Фитнесс-браслет
|69.
|033169
|Мини-Сигвэй электромеханический XTY-99
|70.
|033184
|Аккумуляторная дрель «Makita»
|71.
|034609
|Телефон DECT Gigaset
|72.
|036959
|Засидка (скрадок) камуфлированная
|73.
|037092
|Экшн-видеокамера GoPro
|74.
|037250
|Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm
|75.
|038565
|Фитнесс-браслет
|76.
|038849
|Лодка резиновая Urex
|77.
|038908
|Арбалет блочный Bowmaster
|78.
|039797
|Игровые наушники Lenovo Y Stereo
|79.
|041341
|Экшн-видеокамера GoPro
|80.
|042042
|Наушники полноразмерные Sennheiser
|81.
|042713
|Пневматическое ружье МП-61
|82.
|042902
|Фара светодиодная
|83.
|044418
|Музыкальная минисистема Sony с Bluetooth
|84.
|044719
|Утюг Tefal Ultimate Anticalc
|85.
|044899
|Наушники накладные Sony (White)
|86.
|045772
|Автомобиль «Land Сruiser Prado»
|87.
|045910
|Умные часы Samsung Gear S3
|88.
|045998
|Бензопила Stihl
|89.
|046062
|Наушники накладные Sony (Black)
|90.
|047485
|Ноутбук HP память 1Tb
|91.
|048130
|Микроволновая печь с грилем LG
|92.
|048489
|Квадрокоптер Fantom-3 проф
|93.
|048660
|Ноутбук HP память 1Tb
|94.
|048771
|Засидка (скрадок) камуфлированная
|95.
|049070
|LED телевизор 39-43 дюйма
|96.
|049216
|Игровая приставка Xbox ONE S
|97.
|049957
|Музыкальный центр Mini Sony
|98.
|050669
|Автопроигрыватель Pioneer
|99.
|050883
|Фитнесс-браслет
|100.
|051320
|Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm
|101.
|051327
|Квадроцикл ATV
|102.
|051626
|Фитнесс-браслет
|103.
|051860
|Саундбар Samsung
|104.
|051978
|Мини-Сигвэй Balance Wheel (Гироскутер)
|105.
|052310
|Утюг Braun
|106.
|052539
|Микроволновая печь с грилем LG
|107.
|052604
|Фитнесс-браслет
|108.
|053353
|Специальный набор инструментов
|109.
|054489
|Игровые наушники Lenovo Y Stereo
|110.
|054532
|Игровые наушники Lenovo Y Stereo
|111.
|054625
|Пуско-зарядное устройство BOLTPOWER
|112.
|054724
|Фитнесс-браслет
|
О порядке получения приза в АО РСК «Стерх»
Для получения приза необходимо обратиться в офис АО РСК «Стерх» по месту жительства. В улусы Республики призы доставляются только до адреса филиала в течение 30 дней со дня проведения розыгрыша призов. Выдача призов жителям г.Якутска производится с 12 июля в рабочее время по адресу: ул.Лермонтова, д. 152, каб. 9. Адреса и телефоны улусных филиалов компании «Стерх» можно узнать на сайте www.rsk-sterh.ru или по тел. 8-800-500-43-13
При обращении за призом необходимо при себе иметь следующие документы:
— выигравший купон
— паспорт
-СНИЛС
— ИНН
— нотариальная доверенность, в случае если получение приза будет доверено другому лицу.
Внимание! Выдача денежного эквивалента не предусмотрена!
Также обращаем внимание, что в соответствие с российским законодательством ответственность за уплату налогов с приза возлагается на выигравшее приз лицо.