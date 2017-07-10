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10 июля 2017, 20:40
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Игры Манчаары: итоги розыгрыша призов «Стерх»

Итоги розыгрыша призов АО РСК «Стерх»  среди застрахованных лиц в рамках Акции, посвященной XX Спартакиаде по национальным видам спорта  «Игры Манчаары»

Дата проведения розыгрыша 08.07.2017 г.,  с.Верхневилюйск

(Лицензия СЛ, СИ  №3983 выд. ЦБ РФ 22.09.2015 г.)

8 июля в рамках культурной программы ХХ Спартакиады «Игры Манчаары» в с.Верхневилюйск на стадионе «Үс хоһуун» состоялся торжественный розыгрыш призов от страховой компании «Стерх» с супер-призом — Автомобиль «Land Сruiser Prado» 2017 г.в. Всего на розыгрыш было выставлено 112 призов. В розыгрыше приняло участие 49 059 купонов, что равнозначно количеству застрахованных лиц, принявших участие в Акции компании в период с 01 июля 2016 года по 7 июля 2017 года. Розыгрыш проводился путем выемки в случайном порядке из лототрона отрывных пронумерованных корешков купонов. Обладателем приза признается держатель второй части купона – застрахованное лицо. Результаты розыгрыша представлены в следующей таблице: 

Номер выигравшего купона Наименование приза
1. 000248 Велосипед Regulmoto
2. 000507 Мойка Karcher K-4 Fuil Control
3. 000564 Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm
4. 001527 Велосипед Болотоход
5. 001593 Телескоп SYNTA Protostar
6. 002094 Смартфон Samsung Galaxy S8+
7. 002126 Пылесос с пылесборником Bosch ProPower
8. 002469 Наушники полноразмерные Sennheiser
9. 002845 Умные часы Samsung Gear S3
10. 003295 Наушники накладные  Sony (Black)
11. 004450 Планшет Apple iPad mini
12. 004568 Пила дисковая Rebir
13. 004799 Apple Iphone 7, 128 Gb
14. 005014 LED-телевизор  Samsung
15. 005182 Пылесос с пылесборником Bosch ProPower
16. 005866 Имитатор голосов (манок) HunterHelp PRO-3 (полный набор в кейсе)
17. 006033 Робот-пылесос iRobotRoomba 616
18. 006134 Холодильник LG
19. 006516 Стиральная машина Узкая Midea
20. 006960 Наушники полноразмерные Sennheiser
21. 007784 Игровая приставка PlayStation 4 Pro, 1 Tb
22. 008031 Пылесос с пылесборником Bosch ProPower
23. 008978 Утюг Braun
24. 009825 Блендер Kambrook
25. 010170 Утюг Tefal Ultimate Anticalc
26. 010544 Пневматическая винтовка МП-512
27. 010589 Музыкальный центр Mini Samsung
28. 010820 Фитнесс-браслет
29. 011492 Моноблок Acer
30. 011782 Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm
31. 011889 Швейная машина Brother Artwork
32. 011954 Засидка (скрадок) камуфлированная
33. 012095 Наушники накладные  Sony (White)
34. 012559 Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm
35. 012580 Блендер Kambrook
36. 012608 Имитатор голосов (манок) HunterHelp PRO-3 (полный набор в кейсе)
37. 012625 Наушники накладные  Sony (White)
38. 013753 Фотоаппарат цифровой зеркальный Canon
39. 013864 Моноблок Lenovo
40. 014053 Фитнесс-браслет
41. 015050 Автопроигрыватель Pioneer
42. 015608 Фен Babyliss Le Pro Light Volume
43. 016868 Пуско-зарядное устройство BOLTPOWER
44. 016885 Apple Iphone 7, 32 Gb
45. 017763 Колонки компьютерные 2,1 MICROLAB BLACK
46. 019117 Игровая приставка PlayStation 4 Slim 500 Гб
47. 019774 Автопроигрыватель Pioneer
48. 020489 Резиновая лодка
49. 020805 Игровая приставка Xbox ONE
50. 023262 Беспроводная акустика JBL Pulse 2 Black
51. 023286 Сертификат магазина «Охотник» на ружье  МП-155 Русич
52. 023328 Робот-пылесос iRobotRoomba 616
53. 023505 Планшет Apple iPad Pro
54. 024453 Музыкальная минисистема Sony с Bluetooth
55. 025204 Колонки компьютерные MICROLAB
56. 025263 Набор инструментов Sata 120 предметов
57. 025587 Смартфон Samsung Galaxy S8+
58. 025986 Сертификат магазина «Охотник» на ружье  Fabarm XLR-5
59. 026996 Телефон DECT Gigaset
60. 027515 LED-телевизор  Samsung
61. 027771 Пневматическая винтовка Hatsan
62. 027807 Фитнесс-браслет
63. 029136 Колонки компьютерные 2,1 MICROLAB BLACK
64. 030368 Колонки компьютерные MICROLAB
65. 030893 Блендер Kambrook
66. 030902 Фитнесс-браслет
67. 031374 Телескоп SYNTA Protostar
68. 032281 Фитнесс-браслет
69. 033169 Мини-Сигвэй электромеханический XTY-99
70. 033184 Аккумуляторная дрель «Makita»
71. 034609 Телефон DECT Gigaset
72. 036959 Засидка (скрадок) камуфлированная
73. 037092 Экшн-видеокамера GoPro
74. 037250 Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm
75. 038565 Фитнесс-браслет
76. 038849 Лодка резиновая Urex
77. 038908 Арбалет блочный Bowmaster
78. 039797 Игровые наушники Lenovo Y Stereo
79. 041341 Экшн-видеокамера GoPro
80. 042042 Наушники полноразмерные Sennheiser
81. 042713 Пневматическое ружье МП-61
82. 042902 Фара светодиодная
83. 044418 Музыкальная минисистема Sony с Bluetooth
84. 044719 Утюг Tefal Ultimate Anticalc
85. 044899 Наушники накладные  Sony (White)
86. 045772 Автомобиль «Land Сruiser Prado»
87. 045910 Умные часы Samsung Gear S3
88. 045998 Бензопила Stihl
89. 046062 Наушники накладные  Sony (Black)
90. 047485 Ноутбук HP память  1Tb
91. 048130 Микроволновая печь с грилем LG
92. 048489 Квадрокоптер Fantom-3 проф
93. 048660 Ноутбук HP память  1Tb
94. 048771 Засидка (скрадок) камуфлированная
95. 049070 LED телевизор 39-43 дюйма
96. 049216 Игровая приставка Xbox ONE S
97. 049957 Музыкальный центр  Mini Sony
98. 050669 Автопроигрыватель Pioneer
99. 050883 Фитнесс-браслет
100. 051320 Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm
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106. 052539 Микроволновая печь с грилем LG
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108. 053353 Специальный набор инструментов
109. 054489 Игровые наушники Lenovo Y Stereo
110. 054532 Игровые наушники Lenovo Y Stereo
111. 054625 Пуско-зарядное устройство BOLTPOWER
112. 054724 Фитнесс-браслет

 

 

 

О порядке получения приза в АО РСК «Стерх»

 

Для получения приза необходимо обратиться в офис АО РСК «Стерх» по месту жительства. В улусы Республики призы доставляются только до адреса филиала в течение 30 дней со дня проведения розыгрыша призов. Выдача призов жителям г.Якутска производится с 12 июля в рабочее время по адресу: ул.Лермонтова, д. 152, каб. 9. Адреса и телефоны улусных филиалов компании «Стерх»  можно узнать на сайте www.rsk-sterh.ru или по тел. 8-800-500-43-13

При обращении за призом необходимо при себе иметь следующие документы:

— выигравший купон

— паспорт

-СНИЛС

— ИНН

— нотариальная доверенность, в случае если получение приза будет доверено другому лицу.

Внимание! Выдача денежного эквивалента не предусмотрена!

Также обращаем внимание, что в соответствие с российским законодательством ответственность за уплату налогов с приза возлагается на выигравшее приз лицо.

 

 
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Источник: АО РСК «Стерх». На правах рекламы.
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