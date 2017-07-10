Игры Манчаары: итоги розыгрыша призов «Стерх»

О порядке получения приза в АО РСК «Стерх»

Для получения приза необходимо обратиться в офис АО РСК «Стерх» по месту жительства. В улусы Республики призы доставляются только до адреса филиала в течение 30 дней со дня проведения розыгрыша призов. Выдача призов жителям г.Якутска производится с 12 июля в рабочее время по адресу: ул.Лермонтова, д. 152, каб. 9. Адреса и телефоны улусных филиалов компании «Стерх» можно узнать на сайте www.rsk-sterh.ru или по тел. 8-800-500-43-13

При обращении за призом необходимо при себе иметь следующие документы:

— выигравший купон

— паспорт

-СНИЛС

— ИНН

— нотариальная доверенность, в случае если получение приза будет доверено другому лицу.

Внимание! Выдача денежного эквивалента не предусмотрена!

Также обращаем внимание, что в соответствие с российским законодательством ответственность за уплату налогов с приза возлагается на выигравшее приз лицо.