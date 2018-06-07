«Игры Дыгына» — самое зрелищное спортивное состязание Ысыаха Туймаады

В этом году за звание победителя «Игр Дыгына» будут бороться 12 самых сильных, ловких, быстрых и подготовленных спортсменов республики: 9 спортсменов, прошедшие отборочные состязания в 2018 году, а также победитель и призеры «Игр Дыгына – 2017».

Спортивное состязание проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации национальных видов спорта.

В течение двух дней 23-24 июня в местности «Yс Хатыҥ» спортсмены будут состязаться по семи видам:

23 июня с 18.00 часов на спортивной площадке начнутся состязания «Yс төгүл үс», «Тутум эргиир», «Мас тардыhыы»;

24 июня с 12.00 часов в Центре кумысопития «Тунах» начнутся состязания по стрельбе из лука, бегу на 400 м., борьбе хапсагай, переноске камня.

«Yс төгүл үс» — три прыжка «кылыы» (на одной ноге), припрыжка «ыстанга» (с ноги на ногу), три прыжка «куобах» (на двух ногах). Прыжки производятся с разбега, последовательно, без остановки. Места определяются по лучшему результату из трех попыток.

«Тутум эргиир» (якутская вертушка) – участники захватывают палку двумя руками с конца и упирают палку в углубление. Не меняя первоначального захвата, прогибаясь, переступая ногами, должен выполнить поворот кругом и вернуться в исходное положение. На выполнение упражнения дается одна попытка. Победителем становится тот, кто сделал большее количество поворотов.

Мас тардыhыы – соревнования проводятся без учета весовых категорий, с выбыванием после двух поражений. Положение ног на старте произвольное.

Якутская национальная стрельба их лука – дистанция мишени 35 м. Каждый участник выполняет по одному выстрелу по мишеням: «куобах» — 4 очка, «кус» — 6 очков, «тииҥ» — 10 очков, каждому участники дается по две попытки. Победителем становится тот спортсмен, который набрал наибольшее количество очков по сумме двух попыток.

Бег на 400 – количество забегов зависит от числа участников, места определяются по лучшему результату.

Борьба хапсагай – проводится без учета весовых категорий, с выбыванием после второго поражения. Соревнования проводятся по действующим правилам борьбы хапсагай.

Переноска камня – учитывается наибольшее расстояние перенесенной тяжести, при этом захват и подъем тяжести произвольный, поднятие камня на плечи запрещается. На подготовку и подъем дается две минуты.

Определение победителя в общем зачете производится по наименьшей сумме очков, набранных в каждом виде программы, чемпион и призеры отбираются на финальные состязания «Игры Дыгына – 2019».

Победители и призеры состязаний награждаются памятными медалями и ценными призами.

Предварительные заявки принимаются до 15 июня 2018 года по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, 5.

Телефон для справок: 34-10-05 Управление физической культуры и спорта города Якутска.

Адрес электронной почты: sport_komitet@mail.ru.