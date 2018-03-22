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22 марта 2018, 13:15
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«Игры детей Арктики» стартовали в Якутске

Сегодня в Якутске начались III Республиканские соревнования народов Севера «Игры детей Арктики», на которые съехались школьники из девяти арктических районов Якутии.

Соревнования проводятся по национальным видам спорта народов Севера. В программе — состязания по ноори, метание аркана на хорей – шест, которым управляют ездовыми оленями, прыжки через нарты. Необычны эвенкийский футбол и северная борьба, которая проходит не на ринге, а на снежном или ледовом ковре, а также бег на широких охотничьих лыжах по нетронутому снегу на один километр, — сообщается на сайте министерства спорта РС(Я).

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