Игристый напиток в подарок от сети магазинов «Камелек»

Три дня осталось до самого волшебного и любимого праздника— Новый год. Вот уже поблескивает разноцветными огнями елочка, в воздухе разливается знакомый с детства аромат хвои и мандаринов.

Мы все озадачены тем, где купить подарки… Камелек – решение всех проблем!

Компания «Камелек» не только Вам поможет найти самые красивые подарки на Новый год для детей, друзей, пап и мам, коллег и возлюбленных, но и заразиться потрясающим новогодним настроением – ярким, волнительным и интригующим!

Мы рады сообщить Вам, что во всех магазинах сети компании «Камелек» при покупке от 5000 рублей дарим ИГРИСТЫЙ НАПИТОК В ПОДАРОК!

Наши адреса:

— проспект Ленина, 36

— ТЦ Айсберг, 2 этаж

— Крестьянский рынок, 1 этаж

— ТРК Азия, 1 этаж

— ТВЦ ОптимистПроф, 2 этаж

— ТВЦ СахаЭкспоЦентр, 2 этаж