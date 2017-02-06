Игре века все возрасты покорны

В конце января на арене Ледового дворца «Эллэй Боотур» состоялся товарищеский поединок – играли сразу две легендарные хоккейные команды: «Якутскэнерго 18+» и «Полярные волки» – хоккеисты, на которых просто невозможно смотреть без восхищения. Одни нападающие только чего стоят!

Игра была по-настоящему интересной для всех болельщиков еще и потому, что на лед вышли смешанные сборные – самому юному игроку – 7, а самому взрослому – 35 лет. Едва спортсмены начали матч, стало понятно, что большого количества шайб не будет – обе сборные предельно внимательно играли в обороне, хотя и в этой встрече энергетики и «Полярные волки» себе не изменили – игра отличалась высокой скоростью, динамикой, ярким темпераментом.

Как всегда, фантастическое мастерство демонстрировали крайние нападающие – Максим БОГИНСКИЙ, Кирилл УЛЬЯНОВ («Полярные волки») и Сергей ТРЕТЬЯКОВ, Сергей ЛЬВОВ («Якутскэнерго 18+»), терзающие оборону соперников на всех без исключения матчах. Когда шайба попадала к этим хоккеистам, практически сразу следовали опаснейшие броски, либо столь же опасные передачи. Под стать нападающим и защитники – Павел БЕЛЯЕВ, Степан АЛЕКСЕЕВ из «Полярных волков», Руслан ИСХАКОВ из «Якутскэнерго 18+». Кстати в этом матче играл и 7-летний сын Руслана — Даниил ИСХАКОВ. Болельщики, да и сами спортсмены сборных сполна насладились индивидуальным мастерством хоккеистов, быстрой сменой игровых комбинаций как в защите, так и в нападении, и корректной игрой в отношении совсем еще юных членов команд.

Главный тренер сборных «Якутскэнерго» 40+ и 18+, Константин ФАТКУЛИН так прокомментировал эту встречу: «Хоккей – это игра века, объединившая в себе самые яркие, самые волнующие и впечатляющие черты современного спорта: молниеносную смену игровых ситуаций, страсть борьбы, вихревые скорости, мужество и выносливость в силовом единоборстве. Хоккей никого не оставляет равнодушным, сегодня – это символ успеха, статуса, отличной физической формы и современной жизни. Отдавайте детей в секции, приходите сами, вставайте на коньки и играйте в хоккей!»