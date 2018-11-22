Завершается 2018 год. Он ознаменован в Национальном театре танца 25-летием Оркестра национальных инструментов, управляемого Николаем Петровым. В течение года проходят юбилейные торжества, гала-концерты, мастер-классы, выездные выступления, приуроченные серебряному юбилею. Вчера артисты оркестра представили программу “Играют солисты оркестра” в рамках республиканского проекта “Музыка для всех” в Детской школе искусств г. Покровска, которая в эти дни отмечает 60-летие своего создания. Программа концерта с лекцией ведущей и автора проекта Валентины Колесовой разнообразная, интересная.

Якутский блок был представлен номерами ярких исполнителей Виктора Винокурова – Дабайаана – “Песня олоневода”, Владимира Боярского – “В эти вешние воды”, дуэта Анны и Афанасия Томских – “Попурри на темы песен Валерия Ноева”.

В исполнении ансамбля якутских инструментов “КЫЛ САХа” (рук. Анна Томская) прозвучали отрывок из спектакля “Оһуор Туос”, картина “Скачки” спектакля “Манчаары”. Также оркестром было исполнено произведение Инги Еремеевой – “Приветственный танец”.

Произведения и обработки российских авторов услышали в сольных виртуозных произведениях солистов Владимира Боярского («Basso ostinato» Виктора Власова), Михаила Нифонтова (“Мардяндя” Александра Цыганкова), Анны и Афанасия Томских, Афанасия Фёдорова (“Прелюдия и остинато” Виктора Зеленого). На флейте знаменитое «Скерцо» И.С.Баха подарила Марианна Попова. С обработками музыки народов мира ознакомились в исполнении Лены Михайловой («Тико-тико» Зекинья де Абреу, “Опавшие листья” Жозефа Космы), Егора Федотова (группа “Алхимик” “Ту- степ”).

С отзыва В.В. Алексеевой, директора МБУ ДО «Покровская ДШИ», отличника культуры РС(Я):

Покровская детская школа искусств является организатором многих творческих встреч и концертов для юных слушателей и населения. И на этот раз, в юбилейный год проводится много мероприятий, посвященных всем слоям населения: ветеранам, молодежи и, безусловно, юным музыкантам. 21 ноября 2018 года Школа подарила своей публике незабываемые минуты вдохновения и наслаждения музыкой. Вчера в Большом концертном зале Покровской детской школы искусств выступил Оркестр национальных инструментов Национального театра танца Республики Саха (Якутия) им. С.А. Зверева – Кыыл-Уола под руководством дирижера, отличника культуры РС (Я) Анюты Ивановой с концертной программой «Играют солисты оркестра». Сбылась мечта многих поколений творческой интеллигенции и первого профессионального композитора из народа Саха Марка Николаевича Жиркова о том, что наш народ должен иметь замечательную инструментальную музыку. Путь к этой культуре лежал через создание в 1993 году, по указу первого Президента РС (Я) М.Е. Николаева Оркестра национальных инструментов Национального театра танца. Профессиональный коллектив в доступной форме познакомил зрителей с разнообразной национальной музыкой. Каждое исполненное произведение сопровождалось громкими аплодисментами и восторженными криками «Браво!». Мы познакомились с солистами этого самобытного коллектива, с музыкально одаренными людьми, имеющими огромный потенциал творческого роста и преданными делу сохранения и развития национальной музыкальной культуры: Анна Томская (домра), Афанасий Томский (баян), Виктор Винокуров – Дабайаан (баян), Лена Михайлова (домра), Афанасий Федоров (ударные), Егор Федотов (домра), Марианна Попова (флейта), Михаил Нифонтов (домра) и всеми признанный баянист Владимир Боярский.

Программа концерта была насыщена популярными, яркими, динамичными номерами с чередованием лирических якутских мелодий. Прославленный коллектив оркестра вызвал истинное восхищение слушателей, показал высокий исполнительский уровень, оригинальность, яркость обработок исполняемых произведений и оставил неизгладимое впечатление. В дар школе была вручена серия сборников партитур из репертуара оркестра. Покровская детская школа искусств, в преддверии своего 60-летнего юбилея встречает и провожает дорогих гостей, принимая поздравления и создавая для юных музыкантов атмосферу добра и гармонии.

В стенах школы созданы прекрасные условия для личностного роста и самое важное, личность здесь ценят, берегут, поддерживают, помогают обрести и выразить себя. Желаю коллегам – артистам Оркестра неиссякаемую энергию, счастья в профессии и в личной жизни, реализации проектов, идей, замыслов, благополучия, радости и добра.

Артисты оркестра вернулись домой довольные и счастливые. Ведь музыка оказывает на подрастающее поколение благотворное развивающее и воспитывающее влияние. Организация систематической и планомерной музыкально-просветительской работы со стороны оркестра, с музыкальным репертуаром в живом исполнении, обретает особенную актуальность для развития слушательской культуры. Проведение таких тематических концертов несёт активную познавательную функцию и дает долгосрочный положительный эффект.