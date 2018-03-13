Игра престолов LIVE: Тур по местам съемок в Испании!

Цена от 70 тысяч рублей. Даты тура: 19.05 – 26.05

Комфортная группа 20 – 25 человек

Что включает тур:

— Проживание в отелях 4* с завтраками

— Комфортабельный автобус на 30 – 36 мест

— В течение всего маршрута группу будет сопровождать официальный гид Андалусии, знаток сериала. Возможно, гид будет одет в тематический костюм одной из главных героинь – Дейнерис Таргариен (матери драконов)

— Визиты с местными гидами в следующие ключевые места тура: Барселона, Жирона, побережье Страны Басков, Сарагоса, Пеньискола, Валенсия

Среди посещаемых объектов можно отметить: Алькасар Севильи, Площадь Быков в Осуне, Кафедральный собор Севильи, Атарасанас в Севилье, римский амфитеатр в Италике, Алькасаба в Альмерии, замок в Пеньисколе, кафедральный собор Жироны, замок в Канет-де-Мар

— Наушники в течение тура

— Возможность продления тура отдыхом на Коста дель Соль (любая продолжительность)

— Медицинская страховка

Оплачивается дополнительно:

— Виза

— Авиаперелет Якутск-Москва – Барселона и Малага – Москва-Якутск

— Входные билеты (всего порядка 50€/чел. за весь тур)

ООО «ГТА Тур Люкс»

г. Якутск ул. Кирова 18, блок «В», 103 офис

Тел: 8(4112)42-54-96

Моб:+7(914)2 740-940

e-mail: itlux7@bk.ru

ICQ: 701943191