Игра престолов LIVE: Тур по местам съемок в Испании!

Цена от 70 тысяч рублей. Даты тура: 19.05 – 26.05
Комфортная группа 20 – 25 человек
Что включает тур:
— Проживание в отелях 4* с завтраками
— Комфортабельный автобус на 30 – 36 мест
— В течение всего маршрута группу будет сопровождать официальный гид Андалусии, знаток сериала. Возможно, гид будет одет в тематический костюм одной из главных героинь – Дейнерис Таргариен (матери драконов)
— Визиты с местными гидами в следующие ключевые места тура: Барселона, Жирона, побережье Страны Басков, Сарагоса, Пеньискола, Валенсия
Среди посещаемых объектов можно отметить: Алькасар Севильи, Площадь Быков в Осуне, Кафедральный собор Севильи, Атарасанас в Севилье, римский амфитеатр в Италике, Алькасаба в Альмерии, замок в Пеньисколе, кафедральный собор Жироны, замок в Канет-де-Мар
— Наушники в течение тура
— Возможность продления тура отдыхом на Коста дель Соль (любая продолжительность)
— Медицинская страховка
Оплачивается дополнительно:
— Виза
— Авиаперелет Якутск-Москва – Барселона и Малага – Москва-Якутск
— Входные билеты (всего порядка 50€/чел. за весь тур)
ООО «ГТА Тур Люкс»
г. Якутск ул. Кирова 18, блок «В», 103 офис
Тел: 8(4112)42-54-96
Моб:+7(914)2 740-940
e-mail: itlux7@bk.ru
ICQ: 701943191