Игра от якутской компании лидирует в США и Китае

В информационном агентстве «ТАСС» вышел обзор шести мобильных игр, придуманных в России, но ставших известными в других странах. Среди них – игра «Radiant One» якутской компании «Fntastic», сообщает официальный сайт Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий.

Квест-бродилка от якутской инди-студии Fntastic вышел в августе 2018 года. Жизнь главного героя сюжета стала рутиной: работа, дом, работа. Он погружается в сны и перестает отличать их от реальности, но встречает там людей из настоящей жизни. Например, своего брата, который спрашивает: «Почему ты мне так долго не звонишь?».

«Обозреватели, которые играли в Radiant One, говорили: «Игра меня очень тронула, я теперь хочу позвонить своим родным», — рассказывает Эдуард Готовцев, один из основателей студии.

Основные рынки для игры — США и Китай. Разработчики изначально ориентировались на американскую аудиторию. «Действие происходит в Лос-Анджелесе, у героев американские имена, — объясняет Готовцев. — В Китай мы «зашли», потому что сделали хорошую локализацию: человек, который делал перевод, играл и хорошо постарался».

Это платная игра, цена установки — $2,99. За все время ее скачали 8 тыс. раз в App Store.

«В первый месяц мы заработали $18,6 тыс, хотя прогнозировали меньше, $12 тыс., — это при среднем по рынку $6–8 тыс. Платная игра, по опыту других студий, живет два-три года, если ее не обновлять. Но мы, скорее всего, будем выпускать апдейт», – отметил Готовцев.

Платная игра, объясняет разработчик, — это простой путь освоиться в индустрии: «Radiant One — игра, которую мы разработали за два месяца, была нашим первым этапом в мобильной сфере. Раньше мы создали успешную игру для ПК, но не имели представления о мобильной сфере. Теперь мы сделали себе имя и выпускаем следующую игру — Everbuilders, медитативный пазл, где игроки строят дворцы, современные здания и чудеса света. В нее можно играть бесплатно или купить платную подписку».