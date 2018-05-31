Игорь Колодезников: Научное сообщество поддержит Айсена Николаева

Игорь Колодезников, Президент Академии наук РС(Я) об отставке Егора Борисова и о назначении Айсена Николаева врио Главы РС(Я).

— Игорь Иннокентьевич, как Вы отреагировали на досрочный уход Егора Борисова с поста Главы республики?

— Это было для меня неожиданностью. Я рассчитывал, что Егор Афанасьевич доработает до окончания своего срока. Раз это случилось, значит, были какие-то объективные причины, многие из которых я просто не знаю. Мне немного жаль расстаться с Егором Афанасьевичем, потому что он очень активно поддерживал Академию наук РС(Я). Уверен, что наше расставание будет недолгим, и мы продолжим наше сотрудничество на той работе, куда Егор Афанасьевич перейдет.

— Какие ожидания Вы возлагаете на Айсена Николаева в роли Главы Якутии?

— Меня радует, что Айсен Сергеевич отлично знает проблемы и задачи, которые стоят перед населением республики. Он человек не новый в правительстве, работал долгие годы в исполнительных органах государственной власти, был министром финансов, прекрасно владеет всей ситуацией. Для жителей республики это весьма удачная кандидатура. Что касается науки, то в этой сфере это не посторонний человек. В сентябре на выборах я ивсе научное сообщество республики поддержим его кандидатуру на пост Главы. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным и успешным.

— Академия наук РС(Я) многие годы работает в тесном взаимодействии с городом Якутском. В каких направлениях ведется сотрудничество?

— Взаимоотношения города Якутска и Академии наук давние и традиционные. На протяжении пяти лет мы реализовывали государственное задание по экологическим проблемам города Якутска. Не стоит забывать, что Якутск – единственный город с населением более 300 тысяч, находящийся в зоне многолетних мерзлых грунтов. Мы совместно решали все вопросы, связанные с озеленением, обводнением и водными экосистемами нашей столицы. За это время было проведено несколько научных конференций по экологическим проблемам, и во всех вопросах нас поддерживала администрация города Якутска в лице Айсена Николаева. Сейчас ученые Академии наук РС(Я) заняты изучением проблем среднего течения реки Лена, а также исследованием русловых процессов, протекающих в районе города Якутска – это и вопросы водозабора, и речного порта, и Жатайского судоремонтного завода. Мы продолжим эту работу и в будущем. Очень показательно, что в прошлом году наш академик, доктор геолого-минералогических наук Виктор Шепелев стал почетным гражданином города Якутска.

— На 31 мая было запланировано проведение Совета по науке и технической политике при Главе РС(Я), по понятным причинам его перенесли на неопределенный срок. Как Вы думаете, как новый глава построит работу Совета? Все-таки это некий совещательный орган, где представители научного сообщества могут вести прямой диалог с руководством республики.

— Начну издалека. В прошедшие годы Егор Афанасьевич при поддержке В.В. Путина инициировал очень серьезную научную работу, которая носит общее название «Комплексные научные исследования на территории Якутии». Связывая с историческим событием прошлого века, мы называем их второй комплексной экспедицией Российской академии наук по изучению экономического потенциала Якутии. В 2016-2017 годах был выполнен первый этап этих исследований, на что было затрачено более 400 миллионов рублей из республиканского бюджета. Коллективом ученых, привлеченных к этой работе, получен уникальный материал, собраны данные по экономическому, социальному, экологическому и природному состоянию нашей республики – это огромный пласт информации, которую накапливало научное сообщество республики многие годы. На повестке этого заседания Совета по науке и технической политике был запланирован отчет по первому этапу комплексных исследований. Иначе говоря, это отчет о потраченных более 400 миллионах рублей и предложения об основных принципах реализации второго этапа. Уверен, Совет будет проведен в ближайшее время.