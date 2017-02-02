Игорь Чудинов — первый из якутян мастер спорта России в барьерном беге

Игорь ЧУДИНОВ на чемпионате ДВФО в г. Хабаровске финишировал первым на дистанции 60 м. с барьерами. При этом он установил новый рекорд республики 8,10 сек (авто). Результат позволили спортсмену выполнить норматив в мастера спорта России!

Игорь Чудинов — победитель финала спартакиады учащихся России по легкой атлетике (2011 г в г. Сочи на дистанции 110 м с /б), бронзовый призер России среди юниоров, рекордсмен республики среди юношей на дистанции 60 с/б.