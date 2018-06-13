«Игнатий больше не Волк, он теперь Анаконда». Якутский боец выиграл очередной турнир

Так пишут якутские болельщики в социальных сетях после его победы на MFP-221, и мы с ними абсолютно солидарны. Теперь профессиональный рекорд Андросова равен 4-0

На прошедшем турнире по современному панкратиону «Дальневосточный рубеж» MFP-221 во Владивостоке боец клуба Sakha wrestling MMA Игнатий Андросов в категории до 62 кг вышел против Анвара Абаталимова. Это был второй бой вечера. На октагоне спортсмены продержались не более минуты, и этого было достаточно, чтобы Андросов мог продемонстрировать весь свой арсенал способностей. Если вы смотрели прямой эфир, то, наверное, успели оценить необычайно динамичное выступление Игнатия, точность ударов, переводов и под конец мертвую хватку, определившую победителя.

К слову, о выступлении Андросова можно сказать как краткость – сестра таланта. Все свои поединки он завершает удушающим приемом и не любит долгую разведку, а предпочитает быстрый исход событий. Так, продолжительность его самого длинного боя равен двум минутам.

Свой крайний поединок Игнатий провел в декабре прошлого года, где дрался на совместном турнире Fight Night и спортклуба «Гладиатор» в Уссурийске. Его соперником был двукратный чемпион Дальнего Востока по ММА Калантар Магамедов, который тоже имел «счастье» ощутить на себе мертвую хватку якутского волка.

— Игнатий, поздравляем с победой! Как долго готовился к бою и что скажешь об Анваре?

— О турнире узнал в начале мая, и с того времени мы командой уже начали соответствующую подготовку.

Да, соперник молод, но нельзя его недооценивать. На любительских боях у него достаточное количество выступлений, поэтому была некая опасность, так что я был начеку. Еще он ударник и хорошо работает в стойке, но по классу борьбы я имел преимущество и его надо было использовать. По гейм-плану перевести Анвара с первого раза в партер не удалось: он защищался. Затем мы обменялись ударами, где я воспользовался моментом и захватил инициативу в свои руки, и под конец он попался на удушающий прием. Это была 41-я секунда первого раунда.

— Интересно, а под какую музыку ты выходил на октагон?

— Это песня Дарьи Лавровой о моей родной Таатте, а раньше выходил под песню Ильдара «Уолаттар». Оба – мои земляки.

— Твой тренер Иван Охлопков в одном из интервью сказал, что у тебя появился серьезный интерес к ММА. Как думаешь, с чего лучше начинать: с отборочных турниров Fight Night или работать с азиатскими промоушенами?

— Если подумать, то реальные возможности я вижу через Китай. Там боев побольше и гонорары в долларах. Но пока грандиозных планов я не строю. Буду заниматься для себя и иногда буду выступать на профбоях, как и сейчас. А для карьеры профессионала нужно оформить вид на жительство, переехать в Пекин на несколько месяцев, жить в незнакомой среде… А у меня семья, трое сыновей, и находиться вдали от них я морально и физически не могу. Так что в ближайших планах только сенокос (смеется).

— Часто любители смешанных единоборств задают вопрос – почему Андросов не выступает на домашнем октагоне? Будь это чемпионат республики или турниры на Кубок Ил Дархана.

— Как-то по времени не получалось, но в одно время я выступал здесь среди любителей, и мне не понравилось.

Еще один поединок, достойный внимания, прошел в дивизионе тяжей. Сразу после боя Игнатия вышел его одноклубник чемпион Дальнего Востока по боксу и ММА Алексей Шахов. Соперником которого стал местный боец Максим Шимченко, двукратный чемпион Дальнего Востока по ММА. По итогам двух раундов единогласным решением судей победу одержал более активный Шимченко.