Идея на миллион: Демограф об отношении якутян к браку и продолжению рода

Республиканские власти поставили задачу достичь миллиона жителей к столетию образования Якутской АССР. Реально ли это? По данным Всероссийской переписи 2010 года, численность постоянного населения Якутии составила 985,5 тысячи человек. Казалось бы, цифра в миллион вполне реальна.

Но ситуация с демографией в республике не столь однозначна, считает ведущий научный сотрудник научно-исследовательского Института региональной экономики Севера СВФУ им. М. К. Аммосова Анастасия Барашкова.

Эхо 90‑х

В прошлом году сотрудники лаборатории экономики народонаселения и демографии в рамках выполнения комплексного исследовательского проекта провели полевые исследования в улусах. Они посетили села Хатылы, Чурапча и Майя Чурапчинского и Мегино-Кангаласского улусов.

— И каковы перспективы?

— Не столь радужные. Число новорожденных из года в год становится меньше. Тревога вызвана тем, что стало меньше общее число рождений, а среди них снижается доля первенцев. Если еще в начале 2000‑х годов каждый второй родившийся ребенок был первенцем в семье, то теперь таковых только одна треть. Почти каждый пятый ребенок рождается в многодетной семье.

— Тогда до заветной цифры нам не дойти?

— Будет трудно. Начало 2000‑х — это последствия той демографической ямы, случившейся в 90‑х. Туда же можно отнести разного рода изменения в политической, социальной, экономической сферах страны. Когда человек не знает, что случится с ним завтра, ему трудно планировать будущее своей семьи.

Кстати, в конце восьмидесятых в республике проживало более одного миллиона человек. Но потом случился массовый отток жителей из промышленных районов, что и усугубило ситуацию. С тех пор идет постепенное и постоянное сокращение численности населения.

А кто уезжает? Это опять-таки люди активного бракоспособного и детородного возраста. Положение немного спасает, что треть проживает в сельской местности. А местные саха традиционно ориентированы на многодетность. Хотя в последнее время и они стали задумываться: а нужно ли так много рожать?

Вот и у нас появились так называемые «чайлдфри» — люди, отказывающиеся от продления рода. Если ранее до 12% семей были бездетными, то сейчас их уже 20–30%.

«Пробный» брак

— Что же случилось?

— Мы ведем исследования более двух десятилетий и пришли к выводу, что у людей изменилась иерархия жизненных ценностей. Семье, браку, детям уже не отводится приоритетная роль. Остается проблематичным выбор спутника или спутницы жизни. Причем таковым он является как для городских жителей, так и сельских, а особенно для представителей коренных малочисленных народов Севера.

«Пробные» союзы, гражданские браки уже не вызывают вопросов и тем более осуждения. Почти каждый третий ребенок рождается матерью-одиночкой, что ведет к накоплению неполных семей со всеми вытекающими отсюда последствиями. Такое же лояльное отношение общества мы наблюдаем к разводам, внебрачным родам, то есть к тем явлениям, которые с точки зрения демографа изначально ограничивают деторождение.

— Какие ценности превалируют?

— Произошла коренная трансформация брака как института. Появилось понятие, что можно рожать без мужа. Многими молодыми женщинами он воспринимается как обуза.

Прекрасная половина человечества считает, что со всеми проблемами может справиться и сама. Сейчас семья в представлении женщины — ребенок и она. Муж, отец ребенка даже не рассматривается.

От планирования до чайлдфри

— От чего такое происходит?

— Это веяние времени, его требование. Мать, озабоченная воспитанием ребенка, считает, что на супруга ей не хватает времени. А многие молодые еще и бескомпромиссны в этом вопросе, мол, я имею статус, достигла всего сама — имею право! И такое наблюдается даже в селах. Во время опросов люди говорили, что мы пожинаем плоды советского воспитания. Когда в школах лучшими во всем были девочки, они потом и уезжали учиться в вузы, впоследствии устраивались на хорошую работу с достойной зарплатой. В селах под опекой родителей оставались нецелеустремленные инфантильные мальчики, из которых и выросли безинициативные мужчины. Как утверждают жены, мужчины стали «украшением дивана» и вполне с этим согласны. Налицо абсолютный пересмотр в системе жизненных приоритетов.

Не слишком радужная картина наблюдается и в планировании детей. Даже если молодые женщины планируют больше рожать, то в реальности этого не происходит. Процесс деторождения стал более контролируемым. Это не как в старину «бог дал», времена изменились.

В селах очень остро ощущается проблема безбрачия. Масса одиноких девушек пополняют ряды матерей-одиночек, причем добровольно. И чем севернее улус, тем картина печальней. В арктических районах от 40 до 60% — семьи, состоящие из двух человек. То есть это мама и ребенок.

Хотя, заметьте, диспропорции между женихами и невестами не такие разительные, как в годы войны.

— В чем дело?

— В менталитете, в разнице уровня образованности, завышенном самомнении, круге интересов, мировосприятии.

Как я уже говорила, мать-одиночка в обществе не осуждается, а для женщин критического возраста даже приветствуется. То же самое происходит с гражданскими браками. Многое к нам приходит с Запада. «Живите для себя, живите сегодняшним днем» — знакомо? Вот и у нас появились так называемые «чайлдфри» — люди, отказывающиеся от продления рода. Если ранее до 12% семей были бездетными, то сейчас их уже 20–30%.

Таким образом, без создания нормальных условий для деторождения государство не имеет морального права требовать от женщин рождения детей.

Ориентация на многодетность

— Но все же есть положительные моменты?

— Да, сознание людей меняется, особенно в плане развития детей. Молодые и многодетные семьи ориентированы на многодетность. В их рассуждениях при этом главная мысль — «мой ребенок не будет одинок, у него будут родные». И это замечательно!

В арктических районах от 40 до 60% — семьи, состоящие из двух человек. То есть это мама и ребенок.

Село представляется уже не в том традиционном понимании, когда там делать нечего. Меняются условия проживания, и молодые семьи с радостью остаются там жить. Строятся школы, детские сады, в сельскую местность приходит газ, есть земли предков, своеобразным бонусом проживания на селе являются свежий воздух, природа.

Если бы еще, например, признать материнский труд общественно-значимым и закрепить это экономически, материально, ситуация бы в корне изменилась. Не выдавать мизерные пособия, а достойно платить матерям, находящимся в отпуске по уходу за малолетним ребенком, начислять годы присмотра и ухода за детьми в трудовой стаж. Почему бы не ввести семейный налог?

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