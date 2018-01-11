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Идея на миллион: Демограф об отношении якутян к браку и продолжению рода

Республиканские власти поставили задачу достичь миллиона жителей к столетию образования Якутской АССР. Реально ли это? По данным Всероссийской переписи 2010 года, численность постоянного населения Якутии составила 985,5 тысячи человек. Казалось бы, цифра в миллион вполне реальна.
Но ситуация с демографией в республике не столь однозначна, считает ведущий научный сотрудник научно-исследовательского Института региональной экономики Севера СВФУ им. М. К. Аммосова Анастасия Барашкова.

Эхо 90‑х

В прошлом году сотрудники лаборатории экономики народонаселения и демографии в рамках выполнения комплексного исследовательского проекта провели полевые исследования в улусах. Они посетили села Хатылы, Чурапча и Майя Чурапчинского и Мегино-Кангаласского улусов.

— И каковы перспективы?

— Не столь радужные. Число новорожденных из года в год становится меньше. Тревога вызвана тем, что стало меньше общее число рождений, а среди них снижается доля первенцев. Если еще в начале 2000‑х годов каждый второй родившийся ребенок был первенцем в семье, то теперь таковых только одна треть. Почти каждый пятый ребенок рождается в многодетной семье.

— Тогда до заветной цифры нам не дойти?

— Будет трудно. Начало 2000‑х — это последствия той демографической ямы, случившейся в 90‑х. Туда же можно отнести разного рода изменения в политической, социальной, экономической сферах страны. Когда человек не знает, что случится с ним завтра, ему трудно планировать будущее своей семьи.
Кстати, в конце восьмидесятых в республике проживало более одного миллиона человек. Но потом случился массовый отток жителей из промышленных районов, что и усугубило ситуацию. С тех пор идет постепенное и постоянное сокращение численности населения.
А кто уезжает? Это опять-таки люди активного бракоспособного и детородного возраста. Положение немного спасает, что треть проживает в сельской местности. А местные саха традиционно ориентированы на многодетность. Хотя в последнее время и они стали задумываться: а нужно ли так много рожать?

Вот и у нас появились так называемые «чайлдфри» — люди, отказывающиеся от продления рода. Если ранее до 12% семей были бездетными, то сейчас их уже 20–30%.

«Пробный» брак

— Что же случилось?

— Мы ведем исследования более двух десятилетий и пришли к выводу, что у людей изменилась иерархия жизненных ценностей. Семье, браку, детям уже не отводится приоритетная роль. Остается проблематичным выбор спутника или спутницы жизни. Причем таковым он является как для городских жителей, так и сельских, а особенно для представителей коренных малочисленных народов Севера.
«Пробные» союзы, гражданские браки уже не вызывают вопросов и тем более осуждения. Почти каждый третий ребенок рождается матерью-одиночкой, что ведет к накоплению неполных семей со всеми вытекающими отсюда последствиями. Такое же лояльное отношение общества мы наблюдаем к разводам, внебрачным родам, то есть к тем явлениям, которые с точки зрения демографа изначально ограничивают деторождение.

— Какие ценности превалируют?

— Произошла коренная трансформация брака как института. Появилось понятие, что можно рожать без мужа. Многими молодыми женщинами он воспринимается как обуза.
Прекрасная половина человечества считает, что со всеми проблемами может справиться и сама. Сейчас семья в представлении женщины — ребенок и она. Муж, отец ребенка даже не рассматривается.

От планирования до чайлдфри

— От чего такое происходит?

— Это веяние времени, его требование. Мать, озабоченная воспитанием ребенка, считает, что на супруга ей не хватает времени. А многие молодые еще и бескомпромиссны в этом вопросе, мол, я имею статус, достигла всего сама — имею право! И такое наблюдается даже в селах. Во время опросов люди говорили, что мы пожинаем плоды советского воспитания. Когда в школах лучшими во всем были девочки, они потом и уезжали учиться в вузы, впоследствии устраивались на хорошую работу с достойной зарплатой. В селах под опекой родителей оставались нецелеустремленные инфантильные мальчики, из которых и выросли безинициативные мужчины. Как утверждают жены, мужчины стали «украшением дивана» и вполне с этим согласны. Налицо абсолютный пересмотр в системе жизненных приоритетов.
Не слишком радужная картина наблюдается и в планировании детей. Даже если молодые женщины планируют больше рожать, то в реальности этого не происходит. Процесс деторождения стал более контролируемым. Это не как в старину «бог дал», времена изменились.
В селах очень остро ощущается проблема безбрачия. Масса одиноких девушек пополняют ряды матерей-одиночек, причем добровольно. И чем севернее улус, тем картина печальней. В арктических районах от 40 до 60% — семьи, состоящие из двух человек. То есть это мама и ребенок.
Хотя, заметьте, диспропорции между женихами и невестами не такие разительные, как в годы войны.

— В чем дело?

— В менталитете, в разнице уровня образованности, завышенном самомнении, круге интересов, мировосприятии.
Как я уже говорила, мать-одиночка в обществе не осуждается, а для женщин критического возраста даже приветствуется. То же самое происходит с гражданскими браками. Многое к нам приходит с Запада. «Живите для себя, живите сегодняшним днем» — знакомо? Вот и у нас появились так называемые «чайлдфри» — люди, отказывающиеся от продления рода. Если ранее до 12% семей были бездетными, то сейчас их уже 20–30%.
Таким образом, без создания нормальных условий для деторождения государство не имеет морального права требовать от женщин рождения детей.

Ориентация на многодетность

— Но все же есть положительные моменты?

— Да, сознание людей меняется, особенно в плане развития детей. Молодые и многодетные семьи ориентированы на многодетность. В их рассуждениях при этом главная мысль — «мой ребенок не будет одинок, у него будут родные». И это замечательно!

В арктических районах от 40 до 60% — семьи, состоящие из двух человек. То есть это мама и ребенок.

Село представляется уже не в том традиционном понимании, когда там делать нечего. Меняются условия проживания, и молодые семьи с радостью остаются там жить. Строятся школы, детские сады, в сельскую местность приходит газ, есть земли предков, своеобразным бонусом проживания на селе являются свежий воздух, природа.
Если бы еще, например, признать материнский труд общественно-значимым и закрепить это экономически, материально, ситуация бы в корне изменилась. Не выдавать мизерные пособия, а достойно платить матерям, находящимся в отпуске по уходу за малолетним ребенком, начислять годы присмотра и ухода за детьми в трудовой стаж. Почему бы не ввести семейный налог?

В тему

Социальные инициативы

В конце 2017 года Президент России Владимир Путин объявил о том, что стране необходима перезагрузка демографической политики, и предложил ряд инициатив в социально-демографической сфере.

Государственная Дума поддержала и узаконила программу материнского капитала до конца 2021 года, правовое решение получили и ежемесячные выплаты на рождение первенца до полутора лет, решается вопрос о субсидировании ипотечных ставок для семей, у которых родится второй или третий ребенок.
В Якутии по инициативе главы республики Егора Борисова также принят ряд мер. Появилась государственная награда — «Мать-героиня». Уже в декабре 36 многодетных матерей Якутии, имеющих десять и более детей, наградили новым знаком, а также одарили миллионом рублей.

276 детей родилось в Якутии за праздничные новогодние дни.

Кроме того, во время встречи главы региона с многодетными матерями поступило предложение от председателя регионального отделения Всероссийского движения «Матери России» Прасковьи Борисовой выплачивать материнский капитал семьям, где родится четвертый ребенок. По ее мнению, это бы послужило стимулом для достижения заветной цифры в миллион, учитывая то обстоятельство, что семей с тремя детьми у нас в республике более семнадцати тысяч.
Несмотря на то, что в России делается немало для преодоления кризиса рождаемости, пока реального перелома в сознании людей нет. Однако Республика Саха (Якутия) занимает первое место на Дальнем Востоке по рождаемости, что и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

 

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Источник: http://gazetayakutia.ru/ideya-na-million/
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