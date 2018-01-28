Идет проверка пожара в котельной Бердигестяха

Прокуратура республики организовала проверку по факту пожара на одной из котельных с. Бердигестях Горного района.

Предварительно установлено, что 27.01.2018 около 21:00 произошел пожар на одной из котельной с. Бердигестях, обслуживаемых Горным филиалом ГУП ЖКХ Республики Саха Якутия. В результате возгорания, без теплоснабжения остаются порядка 130 объектов, в том числе 7 многоквартирных жилых домов, административные здания и социальные объекты. Согласно данным оперативных служб предварительно установлена гибель оператора котельной.

Причина пожара в настоящее время устанавливается, на место происшествия для контроля ситуации выехал прокурор Горного района, работают все оперативные службы.

Своевременность и полнота принимаемых уполномоченными органами мер по ликвидации аварии и обеспечению безопасности населения находится на контроле прокуратуры республики.