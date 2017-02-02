Идет прием заявок на деловую игру «Молодежь — энергия развития города Якутска»

В столице идет прием заявок на участие в V Городской деловой игре «Молодежь — энергия развития города Якутска». К участию приглашаются представители молодого поколения в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории городского округа «город Якутск».

Городская игра является отборочным туром для участия в республиканской деловой игре «Министр», а также по решению жюри, несколько участников Деловой игр рекомендуются для участия в мероприятии «Форсайт-флот».

Команды формируются из числа молодых специалистов органов государственной и муниципальной власти, предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, студентов, журналистов и представителей других сфер. По решению оргкомитета, участники предыдущих игр «Молодежь — энергия развития города» и «Министр» к участию не допускаются.

По итогам сбора заявок будет сформировано 10 команд по 7 человек в каждой по следующим направлениям: «Специалисты администраций управ и округов», «молодые предприниматели», «представители молодежных общественных организаций», «специалисты в социальной сфере», «специалисты в сфере ЖКХ», «специалисты в сфере IT», «специалисты по экономике и финансам», «специалисты по юриспруденции», «специалисты в сфере СМИ», «студенты ВУЗов, ССУЗов».

В этом году игра традиционно пройдет на базе центра отдыха и оздоровления «Сосновый бор» с 09 по 12 марта. В течение четырех дней в предложенной игровой ситуации каждой команде предстоит исполнить функции исполнительного органа власти. По заданной теме все команды на основе анализа информационных, аналитических и финансовых документов готовят и защищают свои проекты. Стоит отметить, что некоторые проекты, предложенные командами в предыдущих играх, уже воплощаются в жизнь.

По результатам оценки проектов определяются три команды-победителя и победитель в номинации «Лучший игрок». Обладатель данной номинации попадает в состав участников республиканской деловой игры «Министр» от городского округа «город Якутск».

Игра начала проводиться с 2013 года и зарекомендовала себя, как хорошая площадка для поиска инновационных идей и практических рекомендаций по всем направлениям развития города Якутска. Формат деловой игры позволяет выявить лидеров среди молодежи столицы.

Телефон для справок: 42-57-45, Управление молодежи и семейной политики. Заявки принимаются до 24 февраля с 9 до 18 час по адресу: пр. Ленина, 15, каб. 217, или по электронной почте: upravlenie.mol@gmail.com.