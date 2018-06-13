Идет голосование за лучшего «Гражданского активиста»

23 общественника борются за звание лучшего «Гражданского активиста» в конкурсе «Народное признание» на сайте WWW.ZOOMA.TOP. До конца он-лайн голосования осталось всего полтора дня!!! Так что торопитесь, все, кто уважает труд общественников, кто желает, чтобы наградили достойных. Победителей среди лидеров голосования 15 июня определит жюри под руководством Председателя Общественной палаты РС(Я) Алексея Сергучева.

Напоминаем, 22 июня 2018 года состоится Итоговый Гражданский форум «Форум тех, кто действует». Это самое важное для общественников республики событие. Программа форума обширна, предполагает множество мероприятий. Но одним из самых волнительных будет вручение награды победителям Республиканского общественного конкурса «НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ» в области гражданских инициатив – «Гражданский активист». Конкурс организован Общественной палатой РС(Я), Министерством по развитию институтов гражданского общества РС(Я) и общественником Семеном Посельским.

Семен Посельский – организатор различных конкурсов на сайте WWW.ZOOMA.TOP. Один из самых известных – «НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ». Эту награду уже получили лучшие работники здравоохранения и культуры.

Ведь нынешний конкурс проводится с целью привлечения внимания населения к деятельности общественников, активных граждан, пропаганды гражданских инициатив.