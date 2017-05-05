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Экономика
5 мая 2017, 12:00
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Идеи на миллионы! Как в Якутии запускают производство на венчурных инвестициях?

Первый на Дальнем Востоке фонд прямых и венчурных  инвестиций находится в Якутии.  Венчурная компания «Якутия», созданная пять лет назад, выступает соинвестором в инновационных проектах со значительным экономическим и социальным потенциалом, занимается повышением предпринимательской среды в регионе. О том, как и насколько венчурное финансирование проектов прижилось в самом северном регионе России, – читайте в обзоре East Russia.

 Сегодня ВК «Якутия» гордится не количеством, а качеством портфельных компаний. За пять лет – благодаря целому комплексу технологий поиска проектов − они имеют весьма солидный портфель перспективных проектов: за период начала инвестиционной деятельности в ВК «Якутия» поступило более 760 обращений, около 170 стали  заявками.

Каждый проект проходит трехступенчатую систему отбора и рассмотрения. За 2013-2016 гг. одобрено 40 проектов на сумму инвестиций 419 миллионов рублей. 11 из них уже дали выхлоп. «Проинвестированные проекты уникальны в своем роде и зачастую являются единственным существующим товаром или услугой на территории Якутии в своем сегменте», – говорит генеральный директор ВК «Якутия» Евгений Ноговицын.

Первоклашки

Первой ласточкой якутской венчурной компании стал проект «Бигэ» по созданию теплоизоляционного лакокрасочного покрытия. В них ВК «Якутия» инвестировала 10 миллионов рублей в 2013 году. На эти средства было закуплено немецкое производственное и лабораторное оборудование, сотрудники компании прошли стажировку в Германии. Сама же технология производства краски разрабатывается в Якутске.

Этот проект, как говорится, не требует большой фантазии.  Однако предприимчивые молодые люди  сыграли на желании крупных компаний экономить. «Мы получили аналог теплоизоляционной краски для применения в условиях Крайнего Севера. Использование этой краски при строительстве поможет снизить теплопотери. Готовим их на местном сырье, на современном оборудовании, поэтому качество красок не уступает европейской продукции. С 2012 года отслеживаем объекты, где использованы наши материалы, совершенствуем технологии», – рассказывает генеральный директор ООО «Бигэ» Андрей Неустроев.

Спустя три года после появления на рынке якутский производитель акриловых красок занял уверенную позицию на внутреннем рынке, производя новые инновационные лакокрасочные материалы – если в первый год он производил  по 100 тонн, то сейчас компания выпускает 700-800 тонн.

За годы производства «Бигэ» смогли получить  два патента на свои разработки: теплоизоляционное покрытие и теплоизоляционную фасадную краску. Эффективность материала доказана в ходе множественных испытаний. «Пятимиллиметровый слой нашей краски равен по теплоизолирующим свойствам пятисантиметровому слою пенополистирола или стекловаты», – приводят цифры предприниматели.

Продать тепло

Крайний Север, климатические особенности, долгая зима…  Такая якутская экзотика становится  «козырем» для авторов бизнес-проектов. В республике, в котором природным газом обеспечены всего 92 населенных пункта из около 600 имеющихся (только в 10 из 36 районов), вопрос отопления жилых и социальных объектов стоит крайне остро: почти семь месяцев в году жители Якутии вынуждены «держать в тепле свой очаг».

Свое будущее республика связывает не только с добычей и транспортировкой сырья, но и с созданием высокотехнологичных производств, которые разместились в ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы».

ВК «Якутия» стала инвестором трех крупных резидентов парка. Один из них – компания «Сахалипснеле», которая с 2015 года начала продвигать идею котлов длительного горения. Они получили финансирование в размере 30 млн рублей.

В этом деле им не пришлось «изобретать велосипед», стоило только адаптировать идею под региональные особенности. «Принцип работы прост: процесс горения направлен сверху вниз, с помощью регулируемой подачи воздуха можно устанавливать скорость сгорания топлива и температуры котла. «Чем меньше температура – тем медленнее сгорает топливо, – рассказывает технический директор компании Игорь Жирков, показывая аккуратные котлы, установленные на самом заводе. – Люди, которые установили наши котлы, уже экономят на топливе – дровах, угле, почти в 2-2,5 раза. Одной закладки дров при 50 градусах ниже нуля хватало на 18 часов, а угля − на двое суток. Когда как ранее они израсходовали это топливо максимум на 1,5-2 часа».

В обследовании рентабельности и практической выгоды проекта им помогли коллеги из Северо-Восточного федерального университета – Малое инновационное предприятие «Теплокомфорт», занимающееся благоустройством жилья. Для обычного сельского жителя это стало настоящим ноу-хау. Потребность людей и предприятий в экономии помогло продвинуть идею в первые годы: они продали около 700 котлов разного вида и мощности. Теперь котлы топят почти  все районы Якутии, куда 50 с лишним лет не может дойти газ. Котлы смогли за три года.

Сейчас «Сахалипснеле» работает с  литовской компанией. Они подписали соглашение на использование патента и на право продажи на территории республики. В течение двух лет предприниматели внесли собственные изменения в конструкцию – увеличили толщину внутренней стенки, изменили распределитель воздуха и колосники. Все это смогло учесть особенности якутского топлива.

У молодых якутских бизнесменов есть мечта: чтобы обычные жители, например ветераны, многодетные семьи, через государственные субсидии, программы воспользовались возможностью бесплатного подключения котлов в свои дома. «Обеспечить газом целые поселки очень дорого.  А котлы длительного горения смогут стать реальной и экономически выгодной альтернативой, поскольку газ в ближайшее время дешеветь не будет точно», − уверены в «Сахалипснеле».

Теплом также «торгует» компания «Вектор» – завод по производству экологически чистого утеплителя на основе целлюлозы. В этот проект ВК «Якутия» проинвестировала в январе 2015 года 15 миллионов рублей.

Отходы в доходы – именно по такой схеме в «Векторе» изготавливают новый материал из переработанной макулатуры с применением антисептиков и антипирена. Материал якутского завода подходит для любых климатических условий и эффективен не только для теплоизоляции жилых домов, но и производственных зданий. Два года реализации показали, что его берут в основном на малоэтажное строительство и каркасные дома.

В компании рассчитывают, что экономичность, простота монтажа, низкая теплопроводность, высокая огнестойкость материала будет рождать хороший спрос и в будущем. За полтора года производства цех вышел на объем две тонны в смену, наладив беспрерывный производственный процесс.  «Спрос есть, производство не стоит – частное строительство в Якутии развито. Уровень жизни повышается, люди стараются обзавестись собственной землей и домом, – рассказывает директор ООО «Вектор» Дмитрий Солдатов. – Как говорится, другого пути назад нет. В нас поверили наши инвесторы и, самое главное, покупатели. 15 миллионов, которые нам выделила ВК «Якутия» позволили нам выйти на производственные мощности, необходимые для устойчивого развития компании».  Сейчас в планах компании не только увеличивать объемы, но и модернизировать оборудование, начать выпускать новые виды продукции.

 

Местное – не значит некачественное

Ключевым приоритетом развития региона главой Якутии Егором Борисовым определено развитие местного производства – пищевой, перерабатывающей промышленности. «Проекты, основанные на использовании местного сырья для изготовления конечной продукции, будут реально способствовать замещению ряда товаров, ввозимого из-за пределов республики», – считает генеральный директор Евгений Ноговицын.

Проекты, финансированные компанией, показывают: ничего невозможного в налаживании выпуска своих, республиканских товаров для внутреннего потребления и внешнего сбыта нет.

В августе 2015 года ВК «Якутия» вложила более 18 млн рублей в проект переработки ягодных культур – компания «Ягоды Якутии» реализует морс и сироп из якутской брусники под брендом KYN (с якутского слова «кун», что означает «солнце»).

Козырь проекта в его натуральности и экологичности – сырье компания закупает у местных жителей районов Якутии за 150 рублей за килограмм.

Сейчас запасы ягод в Якутии используются всего на 1,5–1,6%. А значит, перспективы производства таких напитков имеются почти неограниченные. Из-за низкой себестоимости продукции, использования местного сырья проект смог реализовать свои возможности за короткое время. «Городским жителям более удобно приобретать готовый сироп для приготовления морса или других блюд, нежели ездить летом по ягоды и хранить их всю зиму. Мы не придумали что-то новое, мы просто взяли на основу культурную традицию, и преподнесли красиво и качественно», – рассказывает генеральный директор компании Артур Аржаков.

Осенью прошлого года они приняли около 30 тонн брусники, которые реализованы через сеть розничной продажи не только в столице республики, но и близлежащих поселках.  Быстрый темп продаж позволил «Ягоды Якутии» получить 24 млн  выручки за 2016 год.

Сложная ситуация с северным завозом в отдаленных районах Якутии стала в какой-то мере  «вдохновением» для молодых предпринимателей. Если объяснить в двух словах, в Якутии весной и летом нет транспортного сообщения с отдаленными поселками, поэтому жизненно важные грузы завозят зимой по льду рек и озер. Проблема еще была в том, что в минусовой  температуре овощи, фрукты не всегда сохраняли свое качество.

Свой ответ на решение многих проблем по качеству питания сельского населения на весь год дали молодые фермеры, которые ранее у себя в поселке занимались заготовкой и переработкой молока. В 2013 году они представили на республиканский конкурс «Молодой фермер» свой проект по производству  быстрозамороженных овощей в условиях Якутии. Через два года после идеи они запустили производство. Венчурная компания «Якутия» выделила  им 8 миллионов рублей. На эти средства приобрели оборудование  для шоковой заморозки овощей. Производительность цеха составляет до 30 тонн в месяц. За первый производственный год в 2016 году заготовлено около 150 тонн картофеля, 120 тонн моркови и свеклы, 110 – капусты.

«Мы посчитали, что потребление на душу населения составляет 76 кг в год. Это небольшие цифры для сельхозпредприятий Якутии. Однако проблема именно была в том, что они не могли доставлять продукцию круглогодично. Кроме этого, рынок был забит импортными продукциями – теми же замороженными, консервированными овощами», – рассказывает директор СХПК «Самартай»  Егор Аммосов.

Цех находится в 60 километрах от столицы – в небольшом селе I Жемкон Хангаласского района Якутии.  «Самартай» выпускает пять видов «заморозки», поставляет продукцию на рынки района и отправляет по заказу в северные районы.

«В ближайшем будущем мы планируем продолжить инвестирование в экономически эффективные проекты, повышающие качество жизни жителей Якутии. Тем не менее, стратегически важным направлением для нас будет инвестирование в наукоемкие и IT-проекты, имеющие высокий потенциал роста капитализации», – добавляет Евгений Ноговицын.

 

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Источник: Ульяна Охлопкова. фото: Вадим Скрябин.
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