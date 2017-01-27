И в Нюрбе прошел пикет в защиту арестованного главы улуса

Сегодня, 27 января в Нюрбе, на льду Вилюя под площадью Ленина прошел пикет в защиту Бориса ПОПОВА, арестованного главы Нюрбинского улуса. На пикет, организованный общественной организацией «Сомо5о куус» вышли около 100 человек, сообщает Yakutiamedia.ru.



Напомним, что ровно месяц назад – 27 декабря глава Нюрбинского улуса был задержан на рабочем месте. Затем он был арестован решением Нюрбинского суда, и этапирован в Якутск. Верховный суд республики, рассмотрев апелляцию защиты, оставил в силе решение Нюрбинского суда.



До сих пор в Нюрбе проходили лишь одиночные пикеты. И вот сегодня, ровно через месяц после задержания главы Попова, пикеты в Якутске и Нюрбе, организованные «Сомо5о куус» собрали по 100 человек.



Источник: Фото с сайта Yakutiamedia.ru