И третий день Ярыгинского турнира оказался неудачным для якутян

Борцы сборной Якутии в весовой категории 65, 70 и 97 кг проиграли свои схватки в третий день международного турнира памяти Ивана Ярыгина, который проходит 27-29 января в Красноярске, сообщает ЯСИА.

Первым на ковер в весе 65 кг вышел бронзовый призер чемпионата мира среди студентов Виктор СТЕПАНОВ. Встреча увенчалась успехом для якутского борца — он одержал победу с явным преимуществом со счетом 14:2. В 1/16 финала Степанов встретился с победителем первенства России Черменом ВАЛИЕВЫМ. Первая половина схватки закончилась с равным счетом 2:2, но во втором периоде исход решил один эпизод — Валиев прошел в ноги и четыре раза произвел накат. В итоге встреча закончилась в пользу молодого борца из Алании.

Остальные два якутских борца этой категории Константин ВЛАСОВ и Иван ЕФРЕМОВ потерпели поражение в первой же схватке, от Ивана ФИЛИППОВА и Менги МОРТУЙ-ООЛ, соответственно. Таким образом, в весовой категории 65 кг у сборной Якутии не осталось шансов на золотые медали.

В категории 70 кг красивой победой над монголом Няумдоржом БАТТТУЛГА отметился Дьулустаан СИВЦЕВ из Мегино-Кангаласского улуса. Первый период закончился с равным счетом — 2:2. Во второй половине встречи якутский вольник получил один балл за пассивность соперника. Затем монгол совершил бросок на четыре очка, но тут же попался на туше Сивцева. К сожалению, в этой встрече борец республики получил травму и не смог выйти на следующую схватку.

Тимур НИКОЛАЕВ уверенно победил чемпиона Казахстана Нурбека ТАЛБУДИНА со счетом 5:0. Но в следующей схватке проиграл чемпиону России, победителю прошлогоднего Ярыгинского тунира Заурбеку СИДАКОВУ.

В этой же весовой категории Герман УСТИНОВ потерпел крупное поражение от призера чемпионата страны Хусейна СУЮНЧЕВА, а тяжеловес Евгений КОЛОМИЕЦ (97 кг) из Нерюнгри не смог победить чемпиона Межконтинентального кубка Расула МАГОМЕДОВА.

Напомним, что нынче в мемориале Ярыгина принял участие 21 якутский вольник, из которых 11 были допущены Федерацией спортивной борьбы России, 10 — включены в состав сборной по дополнительной квоте. По итогам турнира, у Якутии лишь одна медаль – бронза, которую в весе до 61 кг принес Виктор РАССАДИН, представлявший так же и Республику Крым. На этот раз в международном турнире не принял участие Виктор ЛЕБЕДЕВ, который еще не выходил на ковер после неудачного выступления на олимпиаде в Рио-де-Жанейро.