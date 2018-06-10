I слет «Медиашколы» – медиаэксперты поделились опытом с журналистами ДФО   

Во Владивостоке завершился I слет проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортер». Журналисты Якутского-Саха информационного агентства, редакции новостей СВФУ, пресс-секретари органов власти поучаствовали в трехдневном интенсив-курсе.

Спикерами слета выступили преподаватель «Академии новостей ТАСС» Глеб Брянский, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, основатель самиздата «Батенька, да вы трансформер» Егор Мостовщиков, исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, и многие другие. «Интересные лекции, мастер-классы, дискуссии и интерактивы с опытными журналистами и представителями масс-медиа, которые мы посещали с утра до вечера, дали возможность окунуться в обучение с новой силой, – отметил редактор пресс-службы СВФУ Евгений Онуфриев. – Возможность задать лектору вопрос и, что важно, обсудить его напрямую с учителем и коллегами, выслушать их мнения – большой плюс таких встреч».

Напомним, «Медиашкола» – долгосрочный проект, основной упор которого сделан на дистанционное обучение. «Благодаря очному слету нам, ученикам Медиашколы, удалось познакомиться друг с другом, наладить контакты, что очень важно для журналистики и огромного по площади региона – Дальнего Востока. В будущем хотелось бы, чтобы очные встречи были увеличены по продолжительности и богаче на практические занятия», – подчеркнул Евгений Онуфриев.

В программе слета были предусмотрены мастер-классы и интерактивы для представителей пресс-служб исполнительных органов государственной власти. «Было очень важно узнать о тенденциях во взаимодействии со СМИ, обществом, пообщаться с коллегами из соседних регионов, поделиться опытом, – говорит пресс-секретарь Министерства ЖКХ и энергетики РС(Я) Елена Андросова. – Приобретенные знания постараюсь отражать в своей деятельности, особенно в том, что касается работы с социальными сетями».

Интенсив во Владивостоке стал первым из четырех запланированных слетов. Планируется проведение таких мероприятий в Южно-Сахалинске, Хабаровске и Якутске.

Цель Медиашколы состоит в подготовке сообщества профессиональных журналистов и блогеров Дальневосточного федерального округа, способных обеспечивать создание качественного информационного контента о социальном и экономическом развитии Дальневосточного региона России. Таким образом, проект содействует развитию информационного пространства ДФО как составной части стратегии опережающего развития макрорегиона, признанной Президентом РФ Владимиром Путиным национальным приоритетом России на весь XXI век.