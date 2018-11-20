И одиночество отступит…

Проблема

Татьяна Дьячковская не слышит уже в течение двадцати лет. Мария Татаринова теряла слух постепенно, долго носила один слуховой аппарат, потом другой, более мощный, но однажды аппараты перестали помогать. С потерей слуха они потеряли практически все: работу, общение…

— Более десяти лет Мария совсем ничего не слышит, — говорит главный внештатный специалист-сурдолог Минздрава республики Федор Терютин, — когда мы начали набирать пациентов на операцию, пригласили ее на обследование, потом прооперировали. Еще двое наших пациентов Афанасий Олесов и Татьяна Дьячковская работают. Представьте себе, как им сложно.

При тяжёлых степенях тугоухости слуховые аппараты, увы, бессильны. К счастью, это не значит, что человек обречён провести в тишине всю жизнь. Один из способов помочь людям с тяжёлыми нарушениями слуха – кохлеарная имплантация.

Выход – операция

— Мы начали проводить кохлеарную имплантацию с 2017 года, — рассказывает главный внештатный оториноларинголог Минздрава республики профессор Наталья Лебедева. — Начали с детей, а в октябре этого года были впервые прооперированы трое взрослых. Операции прошли успешно, сегодня мы подключаем им речевые процессоры. Потребность в кохлеарной имплантации в республике есть, особенно среди детского населения. На следующий год у нас будет десять квот для детей. Взрослых будем тоже продолжать подбирать. Вы знаете, уговорить на операцию взрослого человека оказалось довольно сложно. К тому же у взрослых много противопоказаний, но мы будем выявлять, диагностировать и готовить их к операции.

«13 октября 2018 года войдет в историю здравоохранения Якутии как одна из самых знаменательных дат: в Республиканской больнице №2 -Центр экстренной медицинской помощи были впервые выполнены три операции кохлеарной имплантации взрослым пациентам с тяжелыми формами нарушения слуха» — из республиканских СМИ.

— Когда я узнала, что в РБ№2 будут проводить операции, сразу записалась, решила попробовать, — рассказывает Татьяна Дьячковская. – Меня взяли, подошла по всем параметрам. Операцию мне делал профессор из Москвы Диаб Хассан Мохамад Али. После операции месяц ждали, пока заживут швы и сегодня подключат имплант.

— Меня оперировал заведующий ЛОР-отделением Республиканской больницы №2 Иннокентий Николаевич Александров, — добавляет Мария Татаринова, — я очень довольна, что попала к нему, операция прошла успешно.

— Прошел месяц, — резюмирует Федор Михайлович, — вчера Иннокентий Николаевич осмотрел всех троих, процесс вживления импланта прошел нормально. И вот они здесь. Сегодня мы будем делать первое подключение речевого процессора.

Подключение

Подключение проводит сурдолог-оториноларинголог Варвара Боярова. Варвара Михайловна включает компьютер, устанавливает за ухом пациента речевой процессор, он направляет специальный сигнал на внутреннюю часть системы. Настройка прибора играет немаловажную роль, потому что восприятие имеет свойство к постоянным переменам и нужно регулярно менять все процессы настроек. Варвара Михайловна создает шумовые эффекты с помощью различных игрушек, следит за реакцией пациента, задает вопросы, потом рассказывает, как обращаться с аппаратом и завершает занятие вручением коробки, в которой находятся сам процессор, инструкция по его использованию, запас батареек на год и дорожная сумка для хранения.

— Сегодня мы проводим подключение речевого процессора, — комментирует заведующая сурдологическим центром РБ№1-НЦМ Надежда Ильина, — впервые мы делаем это взрослым пациентам. Первый раз подключаем на минимальной громкости. После подключения они будут проходить реабилитацию в дневном стационаре. По специально разработанным программам с ними заниматься будет учитель-дефектолог. Учиться они будут год-два. Настройки речевого процессора будут проводиться четыре раза, для этого через каждые три-четыре месяца мы будем приглашать их к себе.

Разумеется, у всех троих пациентов сурдологов и оториноларингологов процесс реабилитации будет происходить по-разному. Мария Татаринова понимать речь пока не будет. В ее памяти стерлись все слова, и головной мозг должен перестроиться и вспомнить слова и звуки, которые Мария раньше распознавала.

— За время глухоты, из-за того, что она не слышит, у нее уже пошел распад речи, — говорит Федор Михайлович, — кажется, будто у нее с рождения был дефект речи, речь скандированная, она помогает себе мимикой. Сейчас Варвара Михайловна поставит ей минимальную громкость, чтобы не было шока. Пока всем троим нашим пациентам придется учиться понимать только звуки, потом с ними начнет заниматься сурдопедагог, они будут вспоминать слова, заново учиться их произносить и только к третьей настройке будут слышать так же, как мы с вами.

— Сколько времени для этого потребуется?

— Примерно полгода. Это большой труд, конечно, но у всех троих наших пациентов есть мотивация, они заинтересованы в результате и настроены на успех.

На успех настроены и сами врачи, поэтому будем с нетерпением ждать, когда полоса долгой тишины в жизни их пациентов сменится другой, полной звуков, и одиночество отступит.