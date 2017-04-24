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Экономика
24 апреля 2017, 14:43
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Хватит ли топлива в труднодоступных и удаленных районах Якутии

 

АО «Сахаэнерго» (структура ПАО «Якутскэнерго») обеспечило годовым запасом топлива почти все свои объекты в труднодоступных и удаленных районах Якутии. В ряде территорий компания перевыполнила плановые показатели.

Так, на Булунские электростанции доставлено 297,481 тонн топлива, что составляет 102% от плана. На 105% обеспечены топливом энергообъекты «Сахаэнерго» в Эвено-Бытантайском улусе. На 100% удовлетворены нужды Жиганского, Зырянского, Кобяйского, Момского, Нижнеколымского районов. Также завершился завоз в Олекминский, Оленекский и Среденеколымский районы, а также на Янские электрические сети и Оймяконские РЭС «Сахаэнерго». Последние рейсы по доставке топлива осуществляются на севере в Усть-Янский улус.

«За весь нынешний период кампании по завозу топлива в зоне обслуживания «Сахаэнерго» было задействовано около 150 единиц техники. На закуп и завоз топливно-энергетических ресурсов в улусы республики «Сахаэнерго» в год расходует более 6 миллиардов рублей. Пурга в Колымской группе улусов и Усть-Янском районе вновь и вновь заметала дорогу, приходилось самостоятельно пробивать трассу на проблемных участках: совместно с золотодобытчиками мы расчистили обходной путь, но он провалился, пришлось вернуться к старому отрезку дороги. Были вынуждены нанимать у местного населения бураны и снегоходы, в связи с чем, компания понесла колоссальные дополнительные расходы. Нынешний завоз для энергетиков стал особенно трудным, но мы делаем свою работу. И благодаря этому ни в одном доме не гас свет, не было фактов отключение тепла», – отметил Иван ЖДАНОВ, начальник отдела топливообеспечения и договорной работы АО «Сахаэнерго».

АО «Сахаэнерго» обеспечивает бесперебойным теплом и электроэнергией жителей 23 районов Якутии — территорию в 2,4 млн кв. км (это 2/3 территории республики) с населением 105 тыс. человек. В состав предприятия входят 136 электростанции общей мощностью 199,9 МВт. Протяженность линий электропередачи, обслуживаемых АО «Сахаэнерго», составляет 2067 километров. Является 100% дочерним обществом ПАО «Якутскэнерго».

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Источник: Наталья Борисова Пресс-служба АО "Сахаэнерго"
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