«Хуже татарина»: гостья оскорбила хозяев, а потом и вовсе обокрала

В дежурную часть ОМВД России по Ленскому району обратился 36-летний мужчина с заявлением о краже денег. В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена ранее судимая за кражу 32-летняя местная жительница.

Установлено, что в день происшествия в доме у потерпевшего собрались гости. Одна из подруг пришла в состоянии алкогольного опьянения и начала оскорблять хозяев. Потерпевший с женой попросили гостью покинуть квартиру. Уходя, женщина успела похитить 4000 рублей из кармана пальто, которое висело в гардеробе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.