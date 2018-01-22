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21 января 2018, 17:42
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Художники Якутска вышли на пленэр, несмотря на сильный мороз

Художники Якутска вышли рисовать на улицу, несмотря на сильный мороз, передает НВК “Саха”.

Учащиеся мастерской художника «Арт Холл» при Национальном художественном музее Якутии вышли на пленэр на улицы Старого города.

«Собралось 19 художников, которые, несмотря на мороз, нарисовали пастелью и маслом виды Старого город», – сказала корреспонденту НВК “Саха” руководитель мастерской, художник-график Наталья ГАВРИЛЬЕВА.

Якутские морозы не напугали художников.
«Масляные краски не замерзли, но стали очень твердыми. Пальцы почти окоченели, но мы согревались вдохновением», – сказала одна из участниц экстремального пленэра.

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Источник: http://nvk-online.ru/hudozhniki-yakutska-vyshli-na-plener-nesmotrya-na-silnyj-moroz/
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