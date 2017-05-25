Художники Якутии продолжают творческий обычай

24 мая в арт-галерее «Ургэл» открылась выставка-продажа произведений якутских художников.



Экспозиция организована с целью возобновления традиции, которая уже практиковалась в Союзе художников. Следует отметить, что подобные выставки-аукционы уже проводились организаторами в стенах Арктического института и данный проект является продолжением этого, уже можно сказать, творческого обычая.



По словам автора данного проекта, известного дизайнера и искусствоведа Анны ПЕТРОВОЙ, подобные выставки с одной стороны, помогают презентовать идеи и работы, которые автор хочет реализовать для населения, ну и с другой стороны, эта своеобразная помощь и поддержка для художников.



Анна Григорьевна отметила: «Выставка получилась очень цельная, несмотря на то, что все авторы очень разные и по возрасту, и по творческим пристрастиям».

И это действительно так, в салоне представлены работы патриарха, живого классика якутского изобразительного искусства Афанасия ОСИПОВА, брутальные работы Михаила СТАРОСТИНА и Дьулустаана ББОЙТУНОВА, творческий взгляд ряда художниц как Мария РАХЛЕЕВА, Туйаара ШАПОШНИКОВА и других, нашли место и работы молодых членов Союза художников.



В экспозиции выставлены пейзажи, натюрморты, символические работы со светлыми, добрыми сюжетными идеями по весьма приемлемым ценам, которые варьируют от 3 до 50 тысяч рублей. Живопись, графика (печатная и уникальная), декоративное искусство и многое другое представлено вниманию потенциальных покупателей.



Ректор Арктического государственного института культуры и искусств Саргылана ИГНАТЬЕВА отметила творческий дух, витающий в галерее, и добавила: «Как уже сказала Анна, мы подобные выставки-аукционы проводили в Арктическом институте, но это был такой коммерческий проект, где люди, страстно любящие изобразительное искусство, покупали понравившиеся изделия и получали удовольствие от самого процесса».



Действительно, купить работу на открытии выставки, да еще и имея возможность пообщаться и задать вопросы мастеру – в этом определенно есть своя притягательность, да и приобретенная авторская работа сразу же получает свою историю, которая в дальнейшем будет лишь пополняться.



На открытие выставки пришли сами художники, авторы, а также новый проректор по учебной части АГИКИ Юрий КИТОВ и гость из Америки, профессор социологии из университета Индианы Эндрю БАГГ.



Известный художник, организатор искусства Юрий СПИРИДОНОВ выразил радость за поддержку подобного проекта молодых художников и, смеясь, добавил: «Я всегда говорю «молодые художники». Меня самого где-то до 50 лет называли молодым, многообещающим, подающим надежды художником, и это здорово, когда так говорят. Сначала я думал, что выставка-продажа будет совершенно простой и как обычно бывает вразнобой, а получилось здорово, настоящая выставка с отличными и качественными работами».

Затем он поблагодарил и поздравил всех авторов и добавил: «Выставка будет продолжаться в течении одного-двух недель, заходите в любое время, хорошенько все посмотрите, если что приглянется, можете вернуться через пару дней, один, потихоньку, как говорится без свидетелей и приобрести желаемую работу».



В проекте представлены работы Афанасия ОСИПОВА, Анны ПЕТРОВОЙ — КЭРЭHИТ, Галины ОКОЕМОВОЙ, Георгия РЕШЕТНИКОВА, Дьулустаана БОЙТУНОВА, Евдокии РОМАНОВОЙ, Марии ГУЛЯЕВОЙ, Марии РАХЛЕЕВОЙ, Михаила СТАРОСТИНА, Надежды ИВАНОВОЙ, Натальи НИКОЛАЕВОЙ, Ольги РАХЛЕЕВОЙ, Ольги СКОРИКОВОЙ, Сардааны ИВАНОВОЙ, Туйаары ШАПОШНИКОВОЙ, Юрия СПИРИДОНОВА и других.



По словам организаторов, уже этим летом планируется выставка студентов АГИКИ.

Если эта форма работы понравится якутянам, творческий обычай укрепится и продолжится, что выгодно и любителям искусства, и художникам.





















Источник: Нарыйана АНДРЕЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU