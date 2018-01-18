Художественные гимнастки Якутии поборются за медали на Дальнем Востоке

Более 150 спортсменок 2003-2007 годов рождения из Хабаровского, Приморского, Камчатского краев, Магаданской, Амурской, Сахалинской областей и Якутии принимают участие в первенстве Дальнего Востока по художественной гимнастике. Торжественное открытие мероприятия состоялось 17 января в Южно-Сахалинске. Члены сборной республики выступят в индивидуальной программе.

Право открыть первенство было предоставлено главному судье соревнований, судье всероссийской категории из Владивостока Людмиле Хабибулиной.

«В художественной гимнастике российские спортсменки — одни из лучших в мире. Именно поэтому нам необходимо повысить требования к тем, кто стремится покорить самые высокие ступеньки пьедестала почета», — передает слова Хабибулиной «Сахалин.Инфо».

Якутию на соревнованиях представляют восемь спортсменок. Диана Лим, Милена Ефрос, Элеонора Явловская, Полина Сыромолотова 2003-2005 годов рождения выступят по программе кандидатов в мастера спорта. По программе первого спортивного разряда за медали первенства будут бороться Алина Турнина, Милана Тедеева, Кристина Ксенофонтова, Милана Захарова 2006-2007 годов рождения. Все девушки являются участницами прошедшего в декабре в столице республики первенства региона по художественной гимнастике.

«Для спортсменок 2005-2007 годов рождения турнир, стартовавший в Южно-Сахалинске, особенно важен, так как является ответственным этапом в подготовке резерва к предстоящим Международным играм «Дети Азии». У нас есть четкое понимание того, что развитию художественной гимнастики должно уделяться серьезное внимание. Эту точку зрения разделяют в правительстве республики. Обеспечение более широкой вовлеченности детей, а также серьезная подготовка своих тренерских кадров – первоочередные задачи, от выполнения которых зависит качество выступлений наших девушек на российских и международных турнирах», — заявила руководитель Федерации художественной гимнастики РС(Я) Людмила Николаева.

Кроме того, она высказала слова поддержки и надежду на успешное выступление сборной Якутии на дальневосточных состязаниях.

Отметим, что гимнастки, показавшие лучшие результаты, войдут в сборную команду ДФО и получат право принять участие в первенстве России.