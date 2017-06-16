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Хронология проведения национального праздника «Ысыах Туймаады» в местности Ус Хатын   

1998 год

Ысыах Туймаады впервые прошел в местности Ус Хатын. Согласно преданиям Эллэй устраивал ысыах на священной равнине Ус Хатын, расположенной в долине Туймаада, которое считается колыбелью народа саха.

В 1998 году построены ритуально — обрядовый центр «Встречи солнца», фольклорный центр «Тойук то5ойо».

Праздник начался в 03:40 с церемонии «Встречи солнца». В торжественном открытии праздника принимал участие Президент РС(Я) Михаил Ефимович Николаев. Победителем конкурса запевал осуохай «Туймаада Аан Дархан этээччитэ» стал Юрий Егорович Иванов из Сунтарского улуса. Победитель «Игр Дыгына» — Николай Дьяконов.

1999 год

Построены ритуально — обрядовый центр кумысопития «Урун тунах туьулгэтэ», центр национального танца «Осуохай», центр конской скачки «Дьоьогой», центр спортивных состязаний «Игры предков».

2000 год

Состоялся «Ысыах Победы», посвященный 55-летию Великой Победы. Осуохай был посвящен 100-летию С.Зверева Кыыл Уола.

В центре «Встречи солнца» сооружен жертвенный очаг «Айыы бэлэьэ» из чугуна и бронзы, центральная арка «Той аана».

2001 год

Первый «Ысыах Туймаады» XXI века прошел под девизом «Славься новый век — век грядущего поколения» и был посвящен юным гражданам, которым жить и творить в новом веке.

Построены этнографическая якутская усадьба — юрта с пристроем хотон, двухэтажный амбар, якутская ураса.

2002 год

Праздник был посвящен 370-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и основания г.Якутска. Принимали участие гости из 50 городов России.

В честь 370-летия основания г.Якутска возведен «Алтан сэргэ» из меди, реконструирован центр «Дьоhогой».

2003 год

В торжественной церемонии открытия праздника состоялась постановка олонхо «Дьулуруйар Ньургун боотур — стремительный».

Победитель конкурса запевал осуохай «Туймаада Аан Дархан этээччитэ» —

Тимофеев Н.Е., г. Якутск. Победитель спортивного состязания «Игры Дыгына» — Николай Дьяконов.

2004 год

Впервые был проведен конкурс деревянного зодчества «Сэьэн уус». Победителем стал А.И.Шадрин с работой «Кыталык кыргыттар». Работа мастера выставлена в Центре духовной культуры «Арчы дьиэтэ».

Праздник украсили почетные гости – студенты института дружбы народов П.Лумумбы, г.Москва.

На территории комплекса установлено 250 объектов.

2005 год

«Ысыах Победы» — Саргы ыьыа5а прошел в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.  Установлено Сэргэ Победы – 1945 года.

Впервые проведен фестиваль мантровой музыки «Кой дуораан».

Победитель конкурса запевал оьуохай «Туймаада Аан Дархан этээччитэ» —

Константинов В.А. – Верхне-Вилюйский улус. Победитель спортивного состязания «Игры Дыгына» — Николай Дьяконов.

2006 год

Основная цель национального праздника посвящена Олонхо, как шедевру устного и нематериального наследия человечества, возвеличивание человека «Айыы киьитэ аьыныгас, кун киьитэ комускэс»: духовного, толерантного, доброго, милосердного, состоятельного, семейного, защитника рода и отечества.

2007 год

Юбилейный ысыах для Республики Саха (Якутия) и ее столицы Якутска — 375-летие со дня вхождения Якутии в состав Российского государства, 10-летие проведения национального праздника в местности «Ус-хатын». Постановка театрализованного представление олонхо по мотивам сюжета олонхо «Бухатыырдар Мадьыгы, Кундэли икки».

2008 год

Ысыах был посвящен Году семьи. Победитель конкурса запевал оьуохай «Туймаада Аан Дархан этээччитэ» — Кривошапкин А.И., г.Якутск. Победитель спортивного состязания «Игры Дыгына» — Иван Белолюбский.

2009 год

Ысыах был посвящен Году молодежи. Проведен республиканский конкурс «Кун куо и Кун уолан», конкурс молодых семей.

Впервые состоялся I Межрегиональный летний фестиваль ледовых скульптур «Шедевры мира в царстве вечной мерзлоты».

Построены и реконструированы центр «Встречи солнца», туьулгэ молодежи.

2010 год

Кыайыы саргылаах ыьыа5а, праздник был посвящен мужеству и героизму советского народа — народа освободителя, народа победителя. Состоялась церемония вручения ордена «За вклад в Победу» городу Якутску.

Построен и реконструирован: центр «Битии туьулгэтэ», центр «Кумысопития».

2011 год

Ысыах Туймаады был признан «Лучшим национальным праздником» по версии Всероссийской национальной премии «Грани Театра масс».

В рамках праздника впервые установлен рекорд Гинесса по массовому исполнению хомусной варганной музыки.

Построены центр кузнечных мастеров «Кудай бахсы» и центр хомусной (варганной) музыки.

2012 год

Ысыах был посвящен 380-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и основанию города Якутска. Одной из особенностей ысыаха стало то, что символ праздника — Ытык дуога водрузил на сэргэ новый Глава города  Якутска Айсен Николаев.

На тюсюлгэ осуохая Алтан Сэргэ установлен рекорд Гиннесса по самому массовому круговому танцу осуохай, в котором приняли участие 15 293 человека. Распорядителем осуохая мира был назначен заслуженный артист РС (Я) Владимир Заболоцкий. Рекорд зафиксировал судья-эксперт Джек Брокбэнк из корпорации «Гиннесс — мировые рекорды», Великобритания.

2013 год

Ысыах был посвящен божеству коневодства Дьѳһѳгѳй Айыы и собрал более 165 тысяч гостей, еще раз подтвердив звание самого масштабного национального праздника в стране.

На 30 площадках прошли более 70 культурных программ. Одними из главных событий праздника стали открытие нового ипподрома, конные скачки на призы главы города Якутска «Дьѳһѳгѳй күрэҕэ», спортивные состязания «Игры Дыгына», конкурс запевал осуохая и обряд встречи солнца.

2014 год

Праздник посетило порядка 175 тысяч человек, в том числе гости из разных уголков России и зарубежья, а также участники I Международной конференции «Города и люди: гражданские  инициативы – формула взаимного  доверия».

Одним из центральных событий стала установка второго за историю Ысыаха Туймаады Рекорда Гиннеса «Самый большой ритуал  кумысопития – Алгыс Туймаады». Рекорд зафиксировал судья Книги Рекордов  Гиннесса Правин Пател, когда 11 136 человек одновременно исполнили  торжественный обряд возлияния кумыса. Все принявшие участие получили сертификаты участников мирового рекорда.

2015 год

Ысыах Туймаады был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Одним из центральных событий стал I Международный фестиваль кумыса «Айыыаьа» — «Божественный напиток», в котором приняло участие 13 команд.

В конкурсе запевал Осуохая победителем и обладателем главного приза — автомобиля «Лада Гранта» стал Валентин Васильевич Хорунов из Намского улуса.  В состязании «Игры Дыгына» сильнейшим признан Алексей Кутуков из Намского улуса.

Впервые конные скачки на приз Главы Республики Саха (Якутия) состоялись на ипподроме Ус Хатын.

В рамках строительно — ремонтных работ установлено Сэргэ Победы, открыто новое туьулгэ «Аар Ба5ах» — Арка скорби.

2016 год

Праздник посетили свыше 180 тысяч человек. Грандиозное открытие национального праздника прошло в обновленном Центре кумысопития «Тунах» с новыми трибунами на 15 тысяч посадочных мест. Церемония открытия была посвящена человеку Труда, гимну жизни, активному и оптимистическому настрою людей, их энергии и жизнелюбию.

Одновременно на 18 площадках прошло более 98 мероприятий, среди них II Международный фестиваль кумыса, конкурс национальной кухни «Саламаат», игры коневодов, конные скачки, выставка инновационных проектов и изобретений «Sakhainnovation», I Международный фестиваль видеоблогеров «INSTA-VINE FEST» и многое другое.

Разыгран зрелищный финал состязаний сильнейших «Игры Дыгына», победителем которых стал уроженец Хангаласского улуса Егор Филиппов.

Национальный праздник награжден Национальной премией в области событийного туризма RussianEventAwards — первое место по России и гран-при по ДВФО в номинации «Популяризация народных традиций».

 

 

 

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска.
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