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13 июня 2018, 9:40
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Хроника паводка: Реки Лена, Колыма, Яна, Оленек вышли в устье

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 09.00 (якт) 13 июня.

В ближайшие сутки на реках Лена, Яна, Оленек подтопления жилых домов и объектов экономики не прогнозируется.

На реке Колыма ледоход вышел в устье. В ближайшие сутки на реке Колыма продолжится спад уровней воды.

— у н.п. Среднеколымск уровень воды составляет 1114 см при критическом 1200 см. 

— у с. Налимск Среднеколымского района уровень воды составляет 1254 см, при критическом 1250 см. Ожидается дальнейший спад уровней воды, с  сохранением высоких уровней воды на оз. Налимское.

— у н.п. Черский Нижнеколымского района уровень воды составляет 508 см, при критическом 600 см. Спады уровней воды продолжатся.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит на территории Аллайховского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 120 км ниже н.п. Чокурдах Аллайховского района, редкий ледоход. Верхняя кромка —  в 90 км ниже н.п. Чокурдах, уровень воды составляет 867 см критического уровня нет, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 30 км. За сутки ледоход продвинулся на 90 км.  

В ближайшие сутки-двое ожидается выход реки в устье. 

Прогноз вскрытия реки Алазея: в результате активного снеготаяния и увеличения склонового стока, в период с 15-16 июня существует вероятность подтопления населенных пунктов: Сватай и Аргахтах Среднеколымского района. У н.п.Андрюшкино Нижнеколымского района (р.Алазея) во второй — третьей декаде июня месяца. 

у н.п. Сватай Среднеколымского района уровень воды составляет 720 см, при критическом 750 см. 

— у н.п. Аргахтах Среднеколымского района уровень воды составляет 749 см, при критическом 780 см. 

— у н.п. Андрюшкино Нижнеколымского района уровень воды составляет 853 см, при критическом 1000 см. 

На 13 июня в данные населенные пункты спланировано убытие групп спасателей ГКУ «Служба спасения РС(Я)».

В связи со сложной паводковой обстановкой ГУ МЧС России по РС (Я) функционирует в режиме «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». На территории Республики введен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» федерального уровня. 

Для контроля за прохождением паводка на территории республики работают  оперативная группа Главного управления МЧС России по РС (Я).

На базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления организовано дежурство межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия) по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья. Круглосуточно работает телефон «Доверия» 8(4112) 39-99-99, позвонив на который граждане могут получить интересующую их информацию.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Среднеколымского и Нижнеколымского районов с просьбой подготовиться к возможному подтоплению населенных пунктов в результате активного снеготаяния и увеличения склонового стока. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС (Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода. 

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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