Хроника бедствия: в каком состоянии место ЧП в 203 мкр. Якутска?

18 августа в 203 мкр. Якутска произошло ЧП: Грузовик, оставленный у дороги провалился в овраг. Земля размокла из-за сильного дождя, который шел утром.

В тот же день начались мероприятия по устранению образовавшегося размыва.

По итогам проведенного технического совета Окружной администрации с участием застройщиков, коммунальных служб и структурных подразделений, было принято решение провести работы по усилению откоса, устройству водоотводного лотка, дренажной трубы и накопителя для талых и ливневых вод, а также укреплению стенки оврага скальным грунтом.

24 августа городские власти сообщили:

«На сегодняшний день работы по отсыпке развала у дороги в 203 микрорайоне завершены. По итогам технического совета принято решение о закрытии проезда вдоль домов, где произошел размыв и установке дорожных знаков, запрещающих проезд грузовой техники», — прокомментировал начальник Управления дорог Окружной администрации г. Якутска Валерий Домотов.

Однако 1 сентября произошел новый размыв дороги:

По состоянию на 2 сентября место ЧП выглядит следующим образом: