Хозяин за порог — воры в дом

В Булунском районе сотрудниками полиции задержана ранее судимая 46-летняя женщина, которая подозревается в краже личного имущества из квартиры.

Установлено, что потерпевший пригласил к себе в гости своего друга, который привел с собой подозреваемую. Компания весь вечер распивала алкогольные напитки. Когда гости разошлись, хозяин квартиры решил выйти в ближайший магазин. В это время подозреваемая находилась в подъезде и увидела, что мужчина покинул квартиру, забыв запереть входную дверь. Воспользовавшись этим, она проникла в дом потерпевшего и похитила сотовый телефон, а также продукты питания.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Полиция призывает граждан бережно относиться к своему имуществу. Не забывайте закрывать форточки и запирать входные двери, даже если вы покидаете свой дом всего на несколько минут.