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Общество
14 июля 2017, 17:13
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Хозяин Land Сruiser Prado от РСК «Стерх»: Я видел птицу стерх!

14 июля в центральном офисе АО РСК «Стерх» состоялось торжественное вручение нового автомобиля Toyota Land Сruiser Prado жителю Эвено-Бытантайского улуса, работнику аэропорта Александру Аммосову. 

По счастливой воле случая именно он стал обладателем главного приза акции от Региональной страховой компании «Стерх». Телефонный звонок представителя компании, сделанный сразу же после объявления счастливого номера, застал врасплох Александра Петровича, который до конца не верил в эту радостную весть.

Счастливчик специально прилетел из родного села Саккырыыр Эвено-Бытантайского улуса чтобы получить ключи от нового серебристого Toyota Land Сruiser Prado 2017 года выпуска и оформить все документы. Второй по ценности приз – квадроцикл ATV достался жительнице Якутска Ирине Юрьевне Серебряковой, застраховавшей сына для посещения детской площадки во время школьных каникул.

— Акция по массовому страхованию населения с розыгрышем призов среди застрахованных была учреждена страховой компанией «Стерх» специально к Юбилейным «Играм Манчаары» в июле 2016 года.  ХХ «Игры Манчаары» стали третьми по счету, на которых компания «Стерх» проводит подобную Акцию. А свой самый первый розыгрыш призов компания провела в 2006 году в с. Сунтар и он был посвящен IV Спортивным Играм народов Республики Саха (Якутия). С тех пор компания взяла за добрую традицию проводить такие мероприятия для своих клиентов ежегодно в знак благодарности к своим клиентам за доверие. За 10 лет проведения таких Акций компания разыграла 4 мини-трактора, двухкомнатную квартиру, 3 автомобиля, 2 мотоцикла и массу бытовой и цифровой техники. В этом году на розыгрыш было выставлены 112 призов и один супер-приз «Land Сruiser Prado», — сказал первый заместитель генерального директора АО РСК «Стерх» Иван Сидоров, вручая счастливчику ключи от авто.

Победители розыгрыша (слева направо): Ирина Юрьевна Серебрякова, Марюс Генрихович Желвис, Александр Петрович Аммосов, Наталья Викторовна Милиус, Ульяна Витальевна Петрова, Оксана Вячеславовна Макарова.

Также в этот день счастливым обладателям, выигравшим другие ценные призы, были вручены:

  • iPhone 7 – Бесчетновой Любови Дмитриевне,
  • моноблок Acer – Оксане Вячеславовне Макаровой,
  • игровая приставка Xbox ONE – Ульяне Витальевне Петровой, которая узнала о выигрыше в совй собственный день рождения,
  • сертификат магазина «Охотник» на ружье Fabarm, стоимостью 96 тысяч рублей – Наталье Викторовне Милиус.

Александра Аммосова, выигравшего супер-приз отдельно поздравил генеральный директор АО РСК «Стерх» Семен Березин. Он отметил, что главной миссией компании является страховая защита населения и социальных объектов во всей республике, в том числе таких отдаленных и труднодоступных, как Эвено-Бытантайский улус.

«Стерх» работает на территории всей Якутии. Здесь не являются исключением северные и арктические районы. Все жизненно важные объекты Эвено-Бытантайского улуса застрахованы у нас. Поздравляю Вас, Александр Петрович! Пусть этот автомобиль долгие годы служит вам верой и правдой!», — сказал он.

Самый ожидаемый клиентами компании «Стерх» розыгрыш призов с супер-призом – автомобилем «Land Сruiser Prado» состоялся 08 июля в рамках культурной программы ХХ Спартакиады «Игры Манчаары» в с. Верхневилюйск на стадионе «Үс хоһуун».

В розыгрыше приняло участие 49 059 купонов, что равнозначно количеству застрахованных лиц, принявших участие в Акции компании в период с 01 июля 2016 года по 7 июля 2017 года. Розыгрыш проводился путем выемки в случайном порядке из лототрона отрывных пронумерованных корешков купонов. Обладателем приза признается держатель второй части купона – застрахованное лицо.

Розыгрыш призов прошел в формате торжественного концерта, который украсили звезды якутской эстрады –  Лэгэнтэй, Айгылаан, Алиса Саввинова и ведущая мероприятий Яна Федорова. Трибуны стадиона, рассчитанные на 3 тысячи посадочных мест, были переполнены. Зрители тепло приветствовали артистов и каждого победителя, выходящего на сцену за своим призовым сертификатом. Двухчасовое шоу прошло динамично, ярко и очень позитивно.

После торжественной церемонии, чествования выигравших клиентов и оформления всех необходимых документов, в том числе и полиса ОСАГО от АО РСК «Стерх» счастливый обладатель Toyota Land Сruiser Prado Александр Петрович поделился своими впечатлениями:

«Я уже лег спать, когда раздался телефонный звонок. На том конце начали меня расспрашивать кто я такой, имею ли страховой полис страховой компании «Стерх». Застигнутый врасплох, я машинально отвечал на вопросы, а у самого в голове крутились разные предположения о том, кому я понадобился.

Затем мне сказали, что звонят из АО Региональная страховая компания «Стерх» с церемонии розыгрыша акции и я только что выиграл Toyota Land Сruiser Prado! Я не поверил ни своим ушам, ни своему собеседнику. Однако от восторга громко вскрикнул, чем разбудил спящую супругу. Она, так же как и я, тоже мне могла осознать, что произошло. Той ночью нам так и не удалось выспаться от волнения.

Я начал звонить сыну, братьям, друзьям… А наутро связался с представителем компании «Стерх» в ЭвеноБытантайском улусе. И она подтвердила информацию!

До сих пор не могу поверить в реальность произошедшего! Но вот он – передо мной новый Prado! Вот ключи от него! И вот я держу в руках все документы на него!!! Я безмерно счастлив! Хочу от души поблагодарить нашу родную страховую компанию «Стерх» за отличную работу, за щедрость и внимание к своим клиентам!

Я ни разу не выигрывал никаких призов. И вот фортуна улыбнулась мне! В эти дни я вспомнил, что 15 лет назад на охоте на Нижней Колыме я видел прекрасных летящих стерхов – священную птицу народа саха. К тому же, надо сказать, что они в наших краях не столь часто встречаются. Это не может быть совпадением! Ведь, по якутским поверьям стерха может увидеть лишь счастливый человек, которого и в прямом и в переносном смысле оберегают священная птица и Региональная страховая компания «Стерх», — говорит обладатель нового Toyota Land Сruiser Prado Александр Аммосов.

Александр Петрович родом из села Курбусах Усть-Алданского улуса, 15 лет жил в поселке Черский Нижнеколымского района, а с 1999 года всей семьей обосновались на родине супруги – Эвено-Бытанстайском улусе, селе Саккырыыр. Супруга – Мария Егоровна работает бухгалтером. Кстати, по словам Александра Петровича, когда по ТВ транслировался рекламный ролик акции она в шутку говорила» «Вот, это – наш Прадик!».

Удача улыбнулась Александру Аммосову в момент, когда он оформил страховку от несчастного случая себе, жене, невестке и внучке Аризане. «Она у нас любимица. В нашем роду больше мужчин и парней, потому большую долю любви и нежности отводим ей.  Аризана хорошо учится, нынче перешла в третий класс, занимается танцем и играет на хомусе. Чтобы поощрить ее старания мы пообещали свозить ее в Сочи на каникулы. И вот, чтобы обезопасить себя и семью от всякого рода неприятностей я по совету супруги оформил страховку в «Стерхе», — говорит счастливчик.

Страховая компания «Стерх» сердечно благодарит всех своих клиентов за долгие годы сотрудничества и спешит обнадежить всех, кому Фортуна в это раз не улыбнулась — в любом случае каждый клиент компании «Стерх» не остался в проигрыше, ведь в течение целого года он будет обеспечен надежной страховой защитой, тем более, что этот розыгрыш призов далеко не последний!

Лицензия СЛ, СИ  №3983 выд. ЦБ РФ 22.09.2015 г.

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Источник: Пресс-служба ОАО "Стерх"
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