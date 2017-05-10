Хозяева Ысыаха Олонхо, наплевав на прокуратуру, делают все по-своему

В марте SakhaLife сообщал, что прокуратура добилась расторжения странного муниципального контракта на возведение Аал Лук Мас в Вилюйске. Прокуратура начала проверку, подала иски в суд, и стороны спешно заявили о расторжении муниципального контракта на возведение Аал Лук Мас на сумму 16 миллионов рублей.

Ранее SakhaLife сообщал, что муниципальные контракты на возведение объектов к Ысыаху Олонхо на сумму более 30 млн. руб., были заключены администрацией Вилюйского улуса (глава ВИНОКУРОВ С.Н.) с ООО «Дизайн-студия «Уран» (генеральный директор ЯРОЕВ В.В.) при странных обстоятельствах — без проведения какого-либо конкурса. Последовали публикации в СМИ, проверки прокуратуры, обращения прокуратуры в Арбитражный суд. Администрация Вилюйского улуса тогда успокоила прокуратуру тем, что расторгает муниципальный подряд, заключенный с ООО «Дизайн-студия «Уран» на сумму 16 миллионов рублей. Предполагалось, что таким же путем будет расторгнут и второй контракт на сумму 14 млн. руб., заключенный теми же сторонами на возведение ряда объектов. Хозяева Ысыаха Олонхо планировали, что единственный поставщик — Дизайн-студия «Уран» построит Туос урасу (берестяную ураса), Кун корсуу (центр встречи солнца), Алтан сэргэ (медная коновязь), Тойон тусулгэ и Аал Лук Мас. Стоимость работ двумя муниципальными контрактами была определена в 30 миллионов рублей.



Выразительный штрих — руководитель ООО «Дизайн-студия «Уран» Вячеслав ЯРОЕВ прибыл на заседание оргкомитета Ысыаха Олонхо 16 октября 2016 года в Вилюйск в компании с чиновниками от Минкультуры. Выяснилось, что накануне он зарегистрировал в Москве авторские права на ряд объектов. А через неделю после заседания оргкомитета продолжил регистрацию авторских прав на объекты, которые как раз планировали строить в Вилюйске. Стоит ли удивляться, что местные власти не хотели видеть других участников конкурса на эти муниципальные подряды?

Получается, усыпив бдительность прокуратуры заверениями о расторжении странного муниципального контракта, администрация Вилюйского улуса, наплевав на мнение контролирующей структуры, делает все по-своему, как ею и было запланировано.

Администрация Вилюйского улуса все же провела закупку у единственного поставщика на «Приобретение произведений искусства (объектов интеллектуальной собственности) определенного автора с лицом, имеющим исключительные права на них, с правом пользования, без передачи исключительных прав правообладателя». Сообщение об этом размещено на сайте госзакупок 19 апреля 2017 года. Официально сообщается, что определение поставщика завершено. Ответственным должностным лицом назначен ЛОБАШЕВ Андрей Альбертович. Начальная (максимальная) цена контракта – 34 миллиона 460 тысяч рублей. Оплату планируется провести с апреля по июнь 2017 года. Стоит отметить, что аппетиты подрядчика даже возросли – стоимость контрактов с 30 миллионов рублей выросла до 34-х.

Изначально выбирая фирму Яроева, отказавшись от торгов, администрация Вилюйского улуса мотивировала тем, что таким образом выигрывает время. Надо полагать, теперь будет реагировать прокуратура. А Ысыах Олонхо уже на носу. Уж лучше бы администрация Вилюйского улуса, как положено, провела электронные торги и определила победителя законным путем на альтернативной основе. Впрочем, СМИ давно замечено, что в Вилюйском улусе муниципальные контракты выигрывают одни и те же фирмы…

В статье приведена личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.