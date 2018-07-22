«Хозмаркет» присоединился к акции «Вызов-кузов!»

Коллектив торговой сети «Хозмаркет» во главе генерального директора Максима Феоктистова принял участие в экологической акции «Вызов-кузов!».
Предпринимателю бросил вызов генеральный директор компании «Сибойл» Сергей Черных. Максим Феоктистов с удовольствием принял вызов и вместе со своим коллективом подошел к этому мероприятию основательно. Еще в начале июля во время субботника по уборке территорий микрорайона Даркылах в День реки Лены работники торговой сети заметили корпусы заброшенных автомашин. Поэтому было принято решение провести данную акцию именно там. На манипуляторной технике они вывезли пять кузовов с территорий зимней и паромной переправ микрорайона Даркылах для сдачи в утиль.
По словам генерального директора торговой сети «Хозмаркет» Максима Феоктистова, данная акция очень полезна тем, что благодаря ей столица республики становится лучше и красивее.
Экологическая акция впервые стартовала в апреле 2015 года. С тех пор мероприятие стремительно набрало обороты. За все прошедшее время к экологической акции присоединились политики, чиновники, депутаты, спортсмены, руководители крупных предприятий и организаций, общественные деятели, звезды якутской эстрады.
Стать участником экологической акции «Вызов-кузов!» может каждый горожанин, для этого нужно оставить заявку на городском портале OneсlickYakutsk, там же можно оставить информацию об адресах, где имеются заброшенные корпусы машин.
Уважаемые читатели!
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