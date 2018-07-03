«Хозмаркет» очистил от мусора территорию микрорайона Даркылах

В День реки Лена коллектив сети магазинов «Хозмаркет» принял участие в экологической акции «Чистый берег» по очистке прибрежной полосы реки от мусора. Вооружившись перчатками и мусорными мешками, работники c большим воодушевлением принялись наводить порядок на территории зимней переправы микрорайона Даркылах, а теплая солнечная погода только располагала к плодотворному труду.

Акция проводится в пятый раз и призвана привлечь граждан к проблемам экологии. В этом году ее участниками стали представители более восьми организаций, в том числе сотрудники торговой сети «Хозмаркет».

«Мы впервые присоединились к этой благотворительной акции. Действительно, она имеет очень полезную тенденцию для нашего города и его жителей. Все-таки с грязью и мусором необходимо бороться. Поэтому мы всем коллективом решили дружно выйти на субботник по уборке территории и рассчитываем в будущем также принимать активное участие», — говорит генеральный директор сети магазинов «Хозмаркет» Максим Феоктистов.

После проведения акции территория берега реки заметно похорошела, стала чище, и в этом огромная заслуга всех участников большого санитарного мероприятия.

День реки Лена отмечают по всей республике каждое 2 июля с 2013 года. Это знаковое событие не только для всей республики, но и для всей страны и мира, так как Лена занимает десятую позицию в мире по длине и восьмую по полноводности. Также это крупнейшая река в мире, полностью протекающая в районе вечной мерзлоты.