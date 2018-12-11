Хотите отметить Новый год незабываемо? Тогда вам в Турцию!

Волшебный Новый год в Premium hotel Rixos Sungate! Элитный отель, расположен на самом берегу моря в окружении соснового леса. Отель предоставляет широкий выбор ресторанов, баров, а также мест для активного и размеренного времяпровождения с множеством развлечений. Большой выбор великолепных номеров для взыскательных туристов. В новогодние праздники Вас встретят артисты :

29 декабря – Erkan

30 декабря – Akcent

31 декабря – Оркестр — Izmir Express

2 января — Митя Фомин

3 января — Мот

4 января — Дискотека Авария

5 января — Rixos Party Цена на человека: 80 227 руб/чел. Даты: 29.12.2018 — 05.01.2019 В стоимость входит : -а/п Москва-Анталья-Москва -Проживание в отеле Rixos Sungate! -Трансфер Pegas Select — Питание все включено и New Year Gala Dinner 31 декабря -Медицинская страховка ФИРМЕННОЕ ТУРАГЕНТСТВО PEGAS TOURISTIK —

ООО «ГТА Тур Люкс» г. Якутск ул. Кирова 18, блок «В», 103 офис Тел: 8(4112)42-54-96 Моб:+7(914)2 740-940 e-mail: itlux7@bk.ru ICQ: 701943191 Источник: ГТА Тур Люкс.

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