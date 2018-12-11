Хотите отметить Новый год незабываемо? Тогда вам в Турцию!

Волшебный Новый год в Premium hotel Rixos Sungate!
Элитный отель, расположен на самом берегу моря в окружении соснового леса. Отель предоставляет широкий выбор ресторанов, баров, а также мест для активного и размеренного времяпровождения с множеством развлечений. Большой выбор великолепных номеров для взыскательных туристов.
В новогодние праздники Вас встретят артисты :
29 декабря – Erkan
30 декабря – Akcent
31 декабря – Оркестр — Izmir Express
2 января — Митя Фомин
3 января — Мот
4 января — Дискотека Авария
5 января — Rixos Party
Цена на человека: 80 227 руб/чел.
Даты: 29.12.2018 — 05.01.2019
В стоимость входит :
-а/п Москва-Анталья-Москва
-Проживание в отеле Rixos Sungate!
-Трансфер Pegas Select
— Питание все включено и New Year Gala Dinner 31 декабря
-Медицинская страховка
ФИРМЕННОЕ ТУРАГЕНТСТВО PEGAS TOURISTIK
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ООО «ГТА Тур Люкс»
г. Якутск ул. Кирова 18, блок «В», 103 офис
Тел: 8(4112)42-54-96
Моб:+7(914)2 740-940
e-mail: itlux7@bk.ru
ICQ: 701943191