Хоть ложись и умирай: прокуратура нашла серьезные нарушения в оказании медпомощи осужденным

Якутская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Республики Саха (Якутия) провела проверку соблюдения уголовно-исполнительного законодательства при оказании медицинской помощи осужденным.

Проверкой вскрыты нарушения, связанные с неукомплектованностью работниками медицинских частей при исправительных учреждениях (отсутствуют фельдшеры, врачи психиатры–наркологи), нарушениями сроков и порядка проведения медицинских осмотров осужденных, в том числе в отношении убывающих из учреждений – о возможности их транспортировки, и др.

Учитывая, что выявленные нарушения негативно влияют на качество и своевременность оказания медицинской помощи, Якутская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях республики внесла на имя руководителя ФКУЗ Медико — санитарная часть №14 ФСИН России представление об устранении нарушений, а также способствующих им причин и условий. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.