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Хор ДШИ даст благотворительный концерт, чтоб поехать на фестиваль в Хабаровск

Хор, который поет сердцем

В воскресенье, 28 мая 2017 г. в парке культуры и отдыха состоится благотворительный концерт. Учащиеся хорового отделения представят свои лучшие песни, которые не раз приносили им призовые места. Концерт с красивым названием «На крыльях мечты» призван помочь воплотить свою мечту коллективу старшего хора ДШИ № 1 под руководством АНТОЕВОЙ Светланы Гавриловны. В марте этого года хор завоевал звание лауреата первой степени регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля, организованного Всероссийским хоровым обществом при поддержке Министерства культуры РФ.
Детская школа искусств № 1 по праву гордится своими хоровыми и вокальными коллективами, лауреатами и дипломантами различных фестивалей и конкурсов. Широко известны вокальные ансамбли «Ай Ылла», «Искорки», «Вдохновение», стремительно завоевывают популярность маленькие «Фантазеры», традиционно занимают призовые места, держат высокую планку в выступлениях, старший и средний хор ДШИ. Не отстают от них и малыши, у которых впереди много побед.
Победа на первом этапе фестиваля дала Старшему хору МБУ ДО ДШИ № 1 право представлять Республику Саха (Якутия) на втором – окружном этапе, который пройдет в г. Хабаровске в сентябре этого года. К сожалению, денег на организацию поездки у школы нет, поэтому, пока администрация школы и родители ищут спонсоров, ребята решили часть денег на поездку заработать сами.
Это будет уже второй концерт, организованный, чтобы воплотить мечту. Первый прошел при полном аншлаге 23 мая в актовом зале ДШИ. В концерте принимали участие учащиеся отделения «Хоровое пение», лауреаты городских, республиканских и международных конкурсов – вокальный ансамбль «Искорки», ансамбль мальчиков «Фантазеры», ансамбль «Вдохновение», хор 1 класса, младший хор, средний хор и старший хор, а также Алексей КОВАЛЕВ, Вика КУЗНЕЦОВА, Алина ЛИ, Артем ТЕТЕЛЕВ.
Зал был полон благодарными зрителями, концерт прошел в теплой дружеской обстановке, повсюду царила атмосфера творчества, а ощущение праздника и душевного подъема не покидало ни слушателей, ни детей-артистов. Ребята с благодарностью отмечали, что выступать, чувствуя огромную поддержку зала, было очень приятно.
Не менее восторженные отзывы прозвучали и со стороны зрителей. с ними можно ознакомиться на сайте детской школы искусств, по ссылке http://dshi1.saha.muzkult.ru/news_article/2717481/ .
Приведем лишь некоторые из них:
САМСОНОВА С.И. пишет : «Отчетный концерт «На крыльях мечты» подарил нашей семье невероятные эмоции! На концерт с поддержкой пришли наши друзья. В зале царила атмосфера творчества, вдохновения и радости!
Ребята представили интересные номера различных жанров. Детишки конечно волновались, но выступили очень достойно, каждое выступление было тепло встречено аплодисментами. Было видно, что все готовились и очень старались. Юные исполнители, несомненно, нашли самый теплый прием и самую благодарную аудиторию. Всё это, конечно, является большим стимулом для дальнейшего успешного обучения в музыкальной школе.
Концерт замечательный! Праздник наших детей был хорошо продуман и организован. За это отдельное спасибо Светлане Гавриловне Антоевой. Так держать! Ждем следующих праздничных концертов и верим, что они будут такими же яркими, насыщенными и интересными! Успехов нашим детям!!!»
ПОТАПОВА О. С.: «На благотворительный концерт «На крыльях мечты» пришла с подругой. Были поражены таким количеством талантливых звонкоголосых детей. Старший хор во всей красе показал свои разносторонние таланты: одинаково завораживающе звучали и классические произведения, и эстрадные. Младший и средний хоры также показали богатство репертуара и слаженность голосов. А выступление ансамблей никого не оставило равнодушным. Сольные вокальные исполнения тоже были великолепны. Ушли с замечательным настроением, да ещё и на ярмарке пару сувениров hand made прикупили».
ЕФРЕМОВА Нюргуяна Иннокентьевна: «Концерт был просто великолепный! Приятно смотреть на таланты юного возраста. Можно предположить, сколько души и терпения вкладывают в своих учеников наши преподаватели, чтобы привить такую любовь к музыке! И дети, и педагоги вкладывают душу в свою работу и это видно – видно, что на сцене не просто хор, а Хор с большой буквы, который поёт сердцем».

Сумма, собранная в результате концерта и ярмарки оказалась весьма солидной – 60 тысяч рублей. Однако в общей смете расходов на организацию поездки коллектива из сорока человек это капля в море. Поэтому вопрос о финансовой поддержке все еще актуален. Продолжаются поиски спонсоров. Второй концерт и ярмарка в парке в это воскресенье помогут добавить в копилку хорового коллектива еще немного денег. На концертной площадке и в месте проведения ярмарки будут установлены ящики для сбора пожертвований.
А в арт-галерее «Pallet» все желающие смогут приобрести сувениры ручной работы.
От всей души благодарим всех, кто пришел на концерт, всех мастериц, кто откликнулся и пожертвовал свои изделия для благотворительной ярмарки, всех, кто совершал покупки на ярмарке, давая шанс нашим детям представить республику на хоровом фестивале. Особые слова признательности хочется выразить Светлане Гавриловне Антоевой, руководителю Старшего хора, а также директору Детской школы искусств Ирине Петровне ЛАСС, за всемерную помощь и поддержку наших начинаний.

Дорогие друзья!
Будем рады видеть Вас в воскресенье 28 мая в Парке культуры и отдыха.
Начало концерта «На крыльях мечты» в 15:00 в Парке культуры и отдыха. Справки по тел.: 45-01-99, 8-964-418-24-75
Ярмарка мастеров откроет свои двери с 14:00 до 17:00 (Арт-галерея Pallet, Парк культуры и отдыха). По вопросам участия в ярмарке тел. 8-924-662-44-69

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Источник: Елена ТЕГИНА от имени родительского комитета Старшего хора ДШИ № 1
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