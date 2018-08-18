Известный хомусист Айсен Аммосов женился!

zvezdy_tuymaadyСегодня волшебная дата 18.08.18🤗🤗🤗 И такой счастливый день молодой хомусист, талантливый артист Айсен Аммосов выбрал для своей свадьбы💍💍 Дорогие наши самые добрые подписчики , пожелаем молодым долгой и счастливой жизни ! И пусть ваши прекрасные пожелания вернутся к вам в троекратном размере и окрылят молодых на счастье! 🙌🙌🙌