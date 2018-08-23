Холостяки живут меньше

В Госдуме рассказали, что одиночество может сократить жизнь мужчин практически на десять лет, сообщает Рамблер.

Одиночество является серьезной угрозой долголетия мужчин. Об этом во время парламентско-общественных слушаний заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Он отметил, что холостые мужчины входят в группу риска ранней смерти, так как одиночество способно сократить их жизнь приблизительно на десять лет.

«Самым большим риском сокращения продолжительности жизни человека является холостяцкая жизнь мужчины: три с половиной тысячи суток недожития — это девять лет и семь месяцев», — пояснил депутат.

При этом он добавил, что и для женщин одиночество опасно: они, по словам Онищенко, «не доживают» 1,6 тысячи суток, что составляет чуть более четырех лет.