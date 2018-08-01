Холодную воду отключат в Якутске 1, 2 и 3 августа

Из-за подготовки к зимнему отопительному сезону в Якутске в ночное время перекроют холодную воду. С 1 по 2 августа вода будет отсутствовать во всем городе, а со 2 по 4 августа предстоят точечные отключения.

1 августа с 22-00 до 06-00 2 августа будет произведена общегородская остановка холодного водоснабжения.

2 августа с 22-00 до 06-00 3 августа будет прекращена подача воды по адресам: кварталы 70, 74, 23, 114, 143, 48 (частично), 56, 58, 59, Бизнес-центр (1 питание), жилые дома по ул.Петровского 38, ул.Лермонтова 102, гостиница «Полярная звезда».

3 августа с 22-00 до 06-00 4 августа будет прекращена подача воды по адресам: п.Борисовка 2, теплопункт “Х-Юрях”, жилые дома по ул. Курнатовского 2/1,1/3,3/3,3/5, ул.Мординова, ул. Кузьмина 32/3, 32/4, 32/2, 34, 34/1, 30/3, 26А, 26Б, 26В.