«Холод» Андрея Геласимова ставит книжные рекорды

Роман писателя лидирует по продажам на Amazon.com.

В конце 2016 года книга российского писателя, лауреата премии «Нацбест» Андрея Геласимова «Холод» заняла первое место в разделе «Художественная литература» на американской интернет-платформе Amazon среди релизов, адаптированных для планшетов Kindle. Коммерсантъ опубликовал подробности.

Скандальный режиссер Филиппов ставит во Франции новый спектакль. Перед премьерой он решает съездить домой, в Якутск, который, как выясняется, находится в плену аномальных холодов. Таков сюжет романа Андрея Геласимова «Холод», который вышел в России в 2015 году и теперь штурмует книжные чарты за рубежом. Книга была номинирована на премии «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Русский Букер», а также получила премию журнала «Октябрь».

50-летний Андрей Геласимов родом из Иркутска, он кандидат филологических наук, а по второму образованию — коллега своего героя, театральный режиссер. На счету писателя — десять книг. Наибольшую известность Геласимову принесла пятая — роман «Степные боги» (2005), удостоенный премии «Национальный бестселлер».

В США романы Андрея Геласимова выпускает издательство AmazonCrossing. Это подразделение издательства Amazon Publishing, созданное в 2010 году и отвечающее за переводные версии книг неанглоязычных авторов. Для понимания места Amazon на книжном рынке стоит иметь в виду, что по состоянию на 2015 год магазин продавал около 74% всех электронных книг в США, а 65% электронных книг в стране продавались через сервис Amazon Kindle.

«Холод» первым делом попал к пяти миллионам подписчиков программы Kindle First. По правилам этой программы шесть книг, отобранных редакторами AmazonCrossing, становятся доступными для подписчиков за месяц до обычного электронного релиза и выхода бумажной версии книги. Традиционный релиз книги состоялся 1 января, но еще до того, как к роману получили доступ «читатели без привилегий», он продемонстрировал серьезные результаты. На протяжении трех дней роман «Холод» держался в лидерах в разделах «Сатира» и «Классическая литература» и лидировал в общем чарте продаж художественной литературы (учет велся по количеству оплаченных заказов). Андрей Геласимов также добрался до второго места в списке самых продаваемых авторов художественной литературы. В этот момент сибирский автор опережал, например, Стивена Кинга и Филиппа К. Дика. Выше него была только писательница Нэнси Стар. Сам господин Геласимов к этой позиции относится с достаточной долей иронии.

«Это индивидуальный рейтинг авторов, составляемый на основе реальных продаж всех книг того или иного писателя,— сказал он в разговоре с корреспондентом “Ъ”.— Все это звучит забавно, ситуация в этом рейтинге меняется каждый час, но такой расклад действительно имел место».

Основной массив русской литературы, доступной на Amazon, это, конечно, классика. Но и большие современные авторы, конечно, представлены, через Amazon Kindle можно купить и Бориса Акунина, и Виктора Пелевина, и Захара Прилепина. Разница в том, что в случае с Геласимовым крупнейший продавец электронных книг в США не просто предоставляет «прилавок» стороннему издателю, но включает собственные механизмы маркетинга. Этим пока, кроме Геласимова, не мог похвастаться никто. Результат налицо.

«Это очень круто,— прокомментировал ситуацию по просьбе “Ъ” исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов.— В своём жанре, “Сатира”, он и сейчас на 2-м месте, между двумя книжками Курта Воннегута. Рейтинг — единственное средство измерения успеха авторов на Amazon, платформа не обнародует данные о продажах. Думаю, и в деньгах результаты у книжки Геласимова должны быть неплохие».

Добавим, что, например, «Чапаев и пустота» Виктора Пелевина находится в Amazon Kindle на 408-й позиции в том же разделе, «Санькя» Захара Прилепина — на 2683-м месте в разделе «Городская жизнь», а «Азазель» Бориса Акунина — на 419-м месте в разделе «Литература для женщин».

По просьбе “Ъ” редакционный директор AmazonCrossing Габриэлла Пейдж-Форт рассказала о том, как было принято решение о выпуске книг господина Геласимова. «Андрей Геласимов был одним из первых авторов, отобранных для публикации AmazonCrossing, и, конечно, первый из русских,— сообщила госпожа Пейдж-Форт.— Я открыла его для себя благодаря рекомендациям Чеда Поста из издательского дома Open Letter Books и замечательной переводчицы Мариан Шварц, которая перевела его роман “Жажда” еще до того, как он заключил с нами контракт. У книг Андрея были прекрасные отклики в среде переводчиков. Считанные писатели могут похвастаться таким тонким обращением с юмором и граничащими с ним темными эмоциями. У него очень гибкий авторский голос, от наивного детского в “Степных богах” до цинично-эгоистичной интонации героя “Холода”».

Роман «Холод» вышел на AmazonCrossing под названием «Into the Thickening Fog» («В сгущающемся тумане»). По словам издателя, решение о смене названия было вызвано желанием сразу дать читателю «почувствовать вкус истории, оценить особенный юмор этого мрачного повествования».

На данный момент в планах AmazonCrossing — издание книги Мариам Петросян «Дом, в котором…» (название для англоязычного читателя — «Серый дом»). В течение 2017 года на AmazonCrossing выйдут «Призрак небесного Иерусалима» Дарьи Дезомбре и «Легкие шаги безумия» Полины Дашковой.

В России до недавнего времени книги Андрея Геласимова выпускало издательство «Эксмо». Лидером продаж электронных книг является «ЛитРес», этот ресурс в 2015 году занимал 56% здешнего рынка электронных продаж. Есть его произведения и на ozon.ru, и на других сайтах. Сейчас Андрей Геласимов работает над романом об исследователе Дальнего Востока адмирале Геннадии Невельском. Роман планируется к выходу в 2017 году. В России его выпустит издательство «Городец», за рубежом роман будет предложен прежде всего AmazonCrossing и Actes Sud.

Механизм, благодаря которому «Холод» стал хитом, программный директор Института книги Александр Гаврилов считает сигналом из будущего: «Эта история из другого книжного мира, из следующего, который сейчас ещё не вполне ясно виден и которому яростно противостоят все бенефициары нынешнего: издатели, книгопродавцы, и т. д. Тот, будущий мир не то чтоб как-нибудь особо мил. Просто он будет и всё. Без вариантов. Мы сейчас глядим, как он осуществляет себя — завораживающая картина».