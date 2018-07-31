«Холбос» избежал банкротства

Заявление о признании банкротом Союза потребительских обществ «Холбос» подало ООО «Русский проект-Регион».

«Холбос» имел перед предприятием долг в 1,5 млн рублей. «Русский проект-Регион» неоднократно направлял исполнительный лист в банки, в которых у должника были открыты счета. Документы передавались для исполнения судебным приставам, но задолженность оставалась непогашенной.

Заявление было принято Арбитражным судом Якутии в мае. 26 июля должник представил суду постановление об окончании исполнительного производства, в связи с оплатой должником задолженности в полном объеме.

На этом основании суд прекратил дело о банкротстве в отношении Союза потребительских обществ «Холбос», сообщает Арбитражный суд Якутии.