Хочу делиться красотой родного города — участник фотоконкурса «Якутск глазами горожан»

Карина Самсонова – человек, который постоянно находится в движении. Оно и понятно – профессия обязывает. Девушка вот уже несколько лет работает торговым представителем.

«Конечно же, не могу назвать себя профессиональным фотографом – для этого нужно каждый день делать сотни снимков, относиться к фотографии как к серьезному делу. У профессионалов не может быть промахов, а вот у любителей все проще – получился хороший кадр и радуешься своему небольшому, но успеху. У нас есть семейная традиция – на прогулку мы берем с собой фотоаппарат. Он небольшой, но качество снимков выходит неплохое. Всегда отмечаем изменения произошедшие в городе, а их я скажу вам, немало. Получилось сделать очень хорошие кадры во время акции «Миллион цветов», сделала портретные фотографии детей во время вступлений на День Победы. В общем, все и не перечислишь. Но самое интересное – подмечать необычное в обыденном. А вы, например, знали, что студенты и активисты каждый год выходят мыть памятники? Для меня это было открытием! В конкурсе «Якутск глазами горожан» принимаю участие уже во второй раз. В прошлом году отправила три свои фотоработы, но призового места не взяла. Зато с удовольствием посмотрела на фотографии других участников. Все же, насколько у нас талантливые люди! Очень приятно осознавать, что в нашем городе живут настолько талантливые люди. Участвую в конкурсе потому, что я хочу делиться красотой родного города», — поделилась Карина Самсонова.

Напомним, ежегодный конкурс «Якутск глазами горожан» проходит в столице Республики уже 7 раз, в этом году под эгидой «Года Новаторства». Его цель — развить творческую активность, сформировать позитивный образ города Якутска, выявить и лучшие фотоработы и поощрить талантливых авторов в области фотоискусства.

В конкурсе могут принять участие жители города Якутска без возрастных ограничений.

Фотоконкурс проводится по четырем номинациям:

— «Якутск – город-новатор» (достопримечательности, панорама города, городской пейзаж, уличная фотография и др.);

— «Горожанин» (фотоработы портретного или коллективного плана жителей и гостей города Якутска);

— «Фотоистория Якутска» (фотоколлаж из 2 фотографий из серии «Было и стало» (фотоистория одного здания, улицы, площади, квартала, памятного места и др.) на территории города Якутска);

— «100 лет на страже закона и порядка» (фотография сотрудника или группы сотрудников (портрет, фоторепортаж, социальная или историческая фотография и др.), раскрывающая деятельность органов внутренних дел по охране правопорядка в городе Якутске. Специальная номинация — к 100-летию образования якутской милиции

Фотоработы могут быть цветными или черно-белыми. Фотомонтаж с использованием компьютерной графики не допускается, за исключением фотоколлажа в номинации «Фотоистория Якутска».

Участник имеет право выставить на конкурс не более трех фотографий в одной номинации.

Фотоработы в электронном виде принимаются до 3 августа 2018 года включительно через информационно-развлекательный интернет-портал Ykt.ru и в отделе по связям с общественностью по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 15, 3 этаж, кабинет №307, телефон для справок: 40-80-36.

Подведение итогов состоится в сентябре в рамках торжественных мероприятий, посвященных празднованию 386-летия со дня основания города Якутска.