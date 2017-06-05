Хитрый директор образовательного учреждения отделался легким испугом?

Прокуратура Нижнеколымского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Ф. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что подсудимый в августе 2015 года, занимая должность директора муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей, с целью обеспечения выплаты денежных средств лицу, с которым находился в дружеских отношениях, составил и подписал акты приема выполненных работ по изготовлению и монтажу ограждения здания образовательного учреждения, которые фактически не выполнялись.

На основании данных актов из бюджета муниципального района «Нижнеколымский район» указанному лицу были перечислены денежные средства в размере около 60 тыс. рублей.

В связи с добровольным возмещением причиненного ущерба, активным способствованием расследованию преступления, наличием малолетнего ребенка и иных смягчающих обстоятельств, суд с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил мужчину к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.