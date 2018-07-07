Хирургия одного дня — прорыв за прорывом!

Нейрохирургами Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи впервые проведена уникальная операция без наркоза на позвоночнике.

Об этом сообщил главный врач РБ2-ЦЭМП Борис Андреев.

— В чем преимущества данной операции, Борис Витальевич?

-Операция по лечению грыжи межпозвоночникового диска методом пункционной поликанальной лазерной декомпрессии имеет несколько преимуществ: она производится без боли, без ограничений по возрасту, без рисков случайных повреждений, без операционных осложнений, без общего наркоза, гарантирует быстрое выздоровление и малые сроки госпитализации.

-Хирургия одного дня?

— Да, хирургия одного дня! И она даёт до 80 процентов хороших клинических результатов.

-Вас можно поздравить ещё с одной победой? -Да, и прежде всего — наших нейрохирургов! Лазерная хирургия — технология будущего!