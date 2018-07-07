Хирургия одного дня — прорыв за прорывом!

Нейрохирургами Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи впервые проведена уникальная операция без наркоза на позвоночнике.
Об этом сообщил главный врач РБ2-ЦЭМП Борис Андреев.
— В чем преимущества данной операции, Борис Витальевич?
-Операция по лечению грыжи межпозвоночникового диска методом пункционной поликанальной лазерной декомпрессии имеет несколько преимуществ: она производится без боли, без ограничений по возрасту, без рисков случайных повреждений, без операционных осложнений, без общего наркоза, гарантирует быстрое выздоровление и малые сроки госпитализации.
-Хирургия одного дня?
— Да, хирургия одного дня! И она даёт до 80 процентов хороших клинических результатов.
-Вас можно поздравить ещё с одной победой? -Да, и прежде всего — наших нейрохирургов! Лазерная хирургия — технология будущего!
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