HILTON SHARJAH 5* в Эмиратах ждет вас

Объединённые Арабские Эмираты HILTON SHARJAH 5* всего за 57 544 руб/чел.

С 6 февраля по 16 февраля (продолжительность 10 ночей)

В стоимость входит а/п Москва – Шарджа — Москва, проживание в отеле 5*, питание завтрак + ужин, трансфер, мед. страховка.

Отель HILTON SHARJAH 5* ждем ВАС! Отель находится в пешей доступности от излюбленной набережной Al Majaz, а также в непосредственной близости от городских достопримечательностей. Один из лучших городских отелей Шарджи в плане размещения и сервиса. Разнообразное питание. Преимуществом является предоставление бесплатного трансфера и доступ на частный пляж. Есть русскоговорящий персонал.

ФИРМЕННОЕ ТУРАГЕНТСТВО PEGAS TOURISTIK

ООО «ГТА Тур Люкс»

г. Якутск ул. Кирова 18, блок «В», 103 офис

Тел: 8(4112)42-54-96

Моб:+7(914)2 740-940

e-mail: itlux7@bk.ru

ICQ: 701943191